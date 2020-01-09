Ставки единого налога для ФЛП в 2020 году

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Напоминаем, что фиксированные ставки единого налога устанавливают предпринимателям сельские, поселковые, городские советы или советы объединенных территориальных общин, которые созданы по закону и перспективному плану формирования территорий общин, в зависимости от вида хозяйственной деятельности, в расчете на календарный месяц (п. 293.2

п. 293 Налогового кодекса Украины). При этом их максимальный размер устанавливают:

1) для І группы плательщиков единого налога - в пределах до 10 проц. размера прожиточного минимума;

2) для ІІ группы плательщиков единого налога - в пределах до 20 проц. размера минимальной заработной платы.

Следовательно, с 1 января 2020 года максимальные фиксированные ставки единого налога для ФЛП - единщиков составляют:

- для І группы - 210,20 грн ( 2102 грн х 10%);

- для ІІ группы - 944,60 грн (4723 грн х 20%).

Главное управление ГНС в Николаевской области