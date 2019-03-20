Телерадиокомпания Сатурн

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Новости Бизнес Со следующей недели в Николаеве ограничат движение фур по Варваровскому мосту.

Со следующей недели в Николаеве ограничат движение фур по Варваровскому мосту.

20 Марта 2019
Бизнес
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most varvarovskiy
Со следующей недели в Николаеве ограничат движение грузовиков по Южнобугскому (Варваровскому) мосту. Об этом стало известно на комплексном совещании относительно ремонта перехода, которое прошло в Николаевской ОГА.

Ориентировочно с 26-27 марта по Варваровскому мосту смогут ездить только авто, вес которых не превышает 20 тонн. Грузовики будут пускать в объезд. Решение исполкома горсовета по ограничению движения фур уже готовится. Также необходимо создать карту объезда грузового транспорта, поставить ограничивающие дорожные знаки и открыть габаритно-весовой комплекс для контроля.

Пока движение по мосту будет ограничено, областная и городская власть намерены провести экспертизу и заказать проектные работы по реконструкции перехода. Поскольку у балансодержателя моста, городского совета, денег для его ремонта нет, городские и областные чиновники надеюсь на государственную субвенцию, а также помощь международных партнеров.

 

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