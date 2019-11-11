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Новости Бизнес Слоны из Европы прибыли в Николаевский зоопарк: Динкар пока на карантине, а вот на Шанти уже можно посмотреть

Слоны из Европы прибыли в Николаевский зоопарк: Динкар пока на карантине, а вот на Шанти уже можно посмотреть

11 Ноября 2019
Бизнес
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2019-11-11-slon
Азиатские слоны Динкар и Шанти в воскресенье прибыли в Николаевский зоопарк, сообщили в пресс-службе зверинца.

«Самые большие животные суши азиатские слоны (Elephas maximus) после длительных изматывающих переговоров, наконец, прибыли в Николаевский зоопарк! Эти великаны-гиганты несколько лет подряд отсутствовали в коллекции Николаевского зоопарка. За это время вольер для содержания этих животных был модернизирован и отремонтирован согласно современным требованиям и стандартам и сейчас он готов принять новых жильцов.

Сейчас великаны-новоселы Шанти и Динкар находятся в вольерах зоопарка. Они с интересом обследуют новое помещение, рассматривают окружающих их людей, смакуют первые лакомства на новом месте жительства.

Старший и больший размером серый великан Шанти уже экспонируется в зимнем помещении. После 30-дневного карантина к нему присоединится Динкар»,- сказано в сообщении.

Местом рождения обоих слонов является Ганноверский зоопарк, но последнее время они жили в зоопарках Венгрии: городах Сегеда и Веспрема. Слон по имени Шанти родился 6 мая 2008 года, а Динкар 6 августа 2010. Животные были переданы по Европейской программе сохранения и размножения редких видов. Их сопровождали директора этих зоопарков и киперы.

 

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