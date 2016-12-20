Сбылись новогодние мечты 219 юных николаевцев!

19 декабря в Николаевском художественном академическом русском драматическом театре произошло настоящее чудо. Благодаря неравнодушным николаевцам, принявшим участие в акции «Добрый Дед Мороз!», которую инициировал Николаевский глиноземный завод в рамках Новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!», исполнились заветные мечты 219 ребят.

– Благодаря Николаевскому городскому центру социальных служб для семьи детей и молодежи, нам удалось собрать письма деток, которые действительно нуждаются в поддержке, – рассказывает директор Центра социальных программ НГЗ Алена Ожема. – Это в первую очередь дети-инвалиды, дети-сироты, ребята из многодетных и малообеспеченных семей. Собранные детские письма были размещены на специальном портале, где каждый желающий мог ознакомиться с ними и «выкупить» понравившуюся детскую мечту.

– Уже шестой год подряд мы проводим эту акцию. Она превратилась в долгожданный общегородской праздник, – говорит генеральный директор НГЗ Дмитрий Мирный. – Каждый, кто приобрел подарок, мог самостоятельно вручить его выбранному ребенку и таким образом убедиться в прозрачности акции. Замечательно, что наш мир не без добрых людей и что мы можем в преддверии Нового года «зажечь» улыбки на лицах деток с тяжелой судьбой и подарить им праздник, который им запомнится на весь год.

В этом году в акции «Добрый Дед Мороз» приняли участие коллективы НГЗ, «МСП Ника-Тера», ГП СК «Ольвия», «Блинк Риекшн Украина», народный депутат Украины Артем Ильюк, а также сотни небезразличных горожан.

Дети, пришедшие на мероприятие, не только получили подарки, о которых мечтали, но и посмотрели сказку «Волшебник изумрудного города» в исполнении лучших актеров Русского драматического театра.

– Мы с удовольствием не в первый раз принимаем участие в акции, инициатором которой выступил Николаевский глиноземный завод. Вместе с металлургами, волонтерами и горожанами, которые поддержали новогоднюю акцию, мы выступаем помощниками Святого Николая, – отметил директор театра Артем Свистун. – Сегодня к нам в гости пришли дети, которые попали в непростые жизненные ситуации. Поэтому к этой встрече наш театр готовился по-особому. Мы с радостью подарили частичку себя, частичку своего таланта этим детям, ведь каждый ребенок достоин внимания, ласки и заботы. Наш творческий коллектив подготовил веселый и красочный музыкальный спектакль «Волшебник Изумрудного города».

Подробный фотоотчет с мероприятия скоро появится на сайте ЦСП, сообщают организаторы.