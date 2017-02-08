08Февраля2017

Телерадиокомпания Сатурн

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С 8 февраля в николаевских школах приостанавливается учебный процесс

08 Февраля 2017
Бизнес
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Согласно распоряжению городского головы Александра Сенкевича с 8 февраля 2017 года приостановлен учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных учреждениях города.

Временные "каникулы" для школьников объявлены в связи с резким ухудшением погодных условий, увеличением показателей заболеваемости ОРВИ среди детей и подростков.

Как прокомментировал заместитель городского головы Евгений Шевченко, городская власть решила приостановить учебный процесс, чтобы защитить жизнь и здоровье николаевских школьников, обезопасить их от травматизма в сложных погодных условиях.

Когда ученикам возвращаться за парты, сообщат дополнительно, передает сайт горсовета.

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