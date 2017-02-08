С 8 февраля в николаевских школах приостанавливается учебный процесс
- 08 Февраля 2017
- Бизнес
Временные "каникулы" для школьников объявлены в связи с резким ухудшением погодных условий, увеличением показателей заболеваемости ОРВИ среди детей и подростков.
Как прокомментировал заместитель городского головы Евгений Шевченко, городская власть решила приостановить учебный процесс, чтобы защитить жизнь и здоровье николаевских школьников, обезопасить их от травматизма в сложных погодных условиях.
Когда ученикам возвращаться за парты, сообщат дополнительно, передает сайт горсовета.