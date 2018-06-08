С 11 июня стоимость проезда в трамваях и троллейбусах в Николаеве составит 3 грн

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Как доложил начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций городского совета Олег Манушевич, тариф устанавливается с целью обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров и финансовой стабильности коммунального предприятия «Николаевэлектротранс», в соответствии с требованиями приказа Министерства инфраструктуры Украины «Порядок формирования тарифов на услуги городского электрического транспорта (трамвай, троллейбус) ».

При этом решением установлена стоимость месячных проездных билетов: для предприятий на трамвай и троллейбус - 330,00 грн .; на трамвай - 210,00 грн .; на троллейбус - 210,00 грн .; для граждан - на трамвай и троллейбус - 190,00 грн.; на трамвай - 150,00 грн .; на троллейбус - 150,00 грн .; для студентов на трамвай и троллейбус - 105,00 грн .; на трамвай - 85,00 грн .; на троллейбус - 85,00 грн.

Количество поездок по проездному билету: трамвай - троллейбус - 90; на трамвай или троллейбус - 60.

Изменение тарифа связано с повышением стоимости электроэнергии для предприятия.

По словам Олега Манушевича, данное решение позволит частично решить проблему с задолженностью предприятия перед «Николаевоблэнерго» за потребленное электричество и с выплатой заработных плат.

При этом городской голова Александр Сенкевич поручил следующей неделе организовать встречу членов исполкома с руководителем предприятия "Николаевэлектротранс" Владимиром Евтушенко и обсудить ситуацию с городским электротранспортом, возможно, предложив альтернативные решения проблемных вопросов.

Отдел информационного обеспечения городского совета