02Января2018

Телерадиокомпания Сатурн

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Новости Бизнес С 1 января 2018 введена новая декларация об имущественном состоянии и доходах

С 1 января 2018 введена новая декларация об имущественном состоянии и доходах

02 Января 2018
Бизнес
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Главное управление ГФС в Николаевской области информирует, что приказом Министерства финансов Украины от 06.06.2017 №556 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 2 октября 2015 №859» (далее - Приказ №556) предусмотрена новая форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах (далее - Декларация) и инструкция по ее заполнению.

Так, с 1 января 2018 года гражданам Украины необходимо подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах по новой форме.

В частности, изменениями, внесенными приказом №556 предусмотрено, что физические лица - предприниматели в приложении Ф2 Декларации отражают амортизационные отчисления по расходам, понесенным на приобретение или самостоятельное изготовление основных средств, а также приобретение нематериальных активов.

Кроме того, для ФЛП, в отчетном году прекращают государственную регистрацию предпринимательской деятельности по собственному решению и подают декларацию в сроки, установленные абзацем вторым п.177.11 ст.177 Налогового кодекса Украины, предусматривающее отображение даты принятия решения о прекращении в строке 8 «Категория плательщика "Декларации.

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