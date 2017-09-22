С 1 октября Варваровский мост намерены закрыть для грузовиков весом более 20 тонн

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Как рассказал директор департамента ЖКХ Андрей Палько, этот пост был построен еще в 1964 году, однако по проекту, который был разработан в 1957-1963 годах. При этом капитальный ремонт сооружения был проведен всего один раз – в 2000 г. Поэтому сегодня техническое состояние моста, мягко говоря, неудовлетворительное.

- На сегодняшний день состояние моста не очень удовлетворительное – по ряду конструкций пошло ухудшение технического состояния. В связи с этим депутатским корпусом, а также городским головой был инициирован вопрос о выделении средств из бюджета города для комплексного исследования моста. Комплексное исследование было проведено Институтом комплексного проектирования объектов строительства, - отметил Андрей Палько.

По словам директора департамента ЖКХ, в результате экспертизы были выявлены многочисленные дефекты и недостатки различных конструкций моста. Так, повреждено мостовое полотно, прогоны моста и конструкции поворотно-разводного прогонного строения, 698 болтов имеют дефекты. На данный момент прогоны 4-5, 7-8, 11-12, 13-14 соответствуют состоянию 4 (ограниченно трудоспособный). При этом самое плохое техническое состояние имеет прогон 10-11.

- У прогона 10-11 самое плохое положение дел. Видно его разрушение. Поэтому институт, который проводил исследование, определяет его нетрудоспособным и таким, который может привести к аварийным ситуациям, - отметил Андрей Палько.

Результаты комплексного исследования неутешительны. Они свидетельствуют о том, что техническое состояние Варваровского моста в целом соответствуют состоянию 5 (нетрудоспособный), а остаточный ресурс сооружения исчерпан.

Поэтому необходимо срочно принимать решение об ограничении проезда через мост транспорта весом более 20 тонн и капитальном ремонте моста.

Понимая критичность ситуации, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла ряд важных решений.

Во-первых, с 1 октября должен быть введен запрет на проезд грузового транспорта весом более 20 тонн. Для этого на въезде в город должны быть установлены соответствующие дорожные знаки и весовые комплексы. При этом грузовики весом до 20 т смогут двигаться по мосту только по правой полосе в направлении Варваровки.

Кроме того, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовала службе автомобильных дорог в Николаевской области направить движение грузового транспорта весом более 20 т в объезд моста. Также в соответствии с решением комиссии до конца этого года должны быть проведены первоочередные работы, направленные на предотвращение разрушения Варваровского моста.

Также комиссия рекомендовала исполкому обратиться к Кабинету Министров Украины для выделения финансирования работ по капитальному ремонту Варваровского моста, а также к Министерству обороны для оборудования понтонной переправы в Гурьевке для обеспечения движения грузовиков весом более 20 т.

Решение комиссии ТЭБ и ЧС – это первый шаг, необходимый для введения запрета на движение грузовиков весом свыше 20 т по Варваровскому мосту. Окончательное же решение по этому вопросу должен принимать исполком городского совета.

Отдел информационного обеспечения горсовета