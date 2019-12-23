Размеры налогов для физлиц-предпринимателей в 2020 году

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Минимальная заработная плата в месячном размере с 1 января 2020 года представляет 4723 гривни. Прожиточный минимум для работоспособного лица в расчете на месяц с 1 января 2020 года - 2102 гривни.

Размеры налогов, которые будут платить физические лица-предприниматели в 2020 году

Система налогообложения Единый налог ЕСВ (22% от минимальной заработной платы) ПДФО (Налог на доходы физических лиц) Военный сбор Всего за месяц: И группа единого налога 210,20 грн (к 10% от прожиточного минимума работоспособного лица) 1039,06 грн не платится не платится 1249,26 грн ІІ группа единого налога 944,60 грн (к 20% от минимальной заработной платы) 1039,06 грн не платится не платится 1983,66 грн ІІІ группа единого налога (без НДС) 5% от дохода 1039,06 грн не платится не платится 1039,06 грн + 5% от дохода ІІІ группа единого налога (из НДС) 3% от дохода + 20% НДС 1039,06 грн не платится не платится 1039,06 грн + 3% от дохода + 20% НДС Общая система налогообложения не платится 1039,06 грн 18% от чистой прибыли (доход минус расходы) 1,5% от чистой прибыли (доход минус расходы) 1039,06 грн + 18% ПДФО + 1,5% военный сбор За наемного работника не платится 1039,06 грн (22% от оклада) 850,14 грн (18% от оклада) 70,85 грн (1,5% от оклада) 1960,05 грн

Туристический сбор

Для внутреннего туризма (до 0,5% от минимальной заработной платы) - 23,62 гривни;

Для въездного туризма (до 5% от минимальной заработной платы) - 236,15 гривен.

Налог на недвижимость (не боее 1,5% от минимальной заработной платы за 1 кв.м.) - 70,85 гривен.

Главное управление ГНС в Николаевской области