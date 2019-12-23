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Новости Бизнес Размеры налогов для физлиц-предпринимателей в 2020 году

Размеры налогов для физлиц-предпринимателей в 2020 году

23 Декабря 2019
Бизнес
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Президент подписал Закон Украины от 14 ноября 2019 года №294 «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

Минимальная заработная плата в месячном размере с 1 января 2020 года представляет 4723 гривни. Прожиточный минимум для работоспособного лица в расчете на месяц с 1 января 2020 года - 2102 гривни.

Размеры налогов, которые будут платить физические лица-предприниматели в 2020 году

Система налогообложения

Единый налог

 

ЕСВ

(22% от минимальной заработной платы)

ПДФО

(Налог на доходы физических лиц)

Военный сбор

 

Всего

за месяц:

 

И группа

единого налога

210,20 грн

(к 10% от прожиточного минимума работоспособного лица)

1039,06 грн

не платится

не платится

1249,26 грн

ІІ группа единого налога

944,60 грн

(к 20% от минимальной заработной платы)

1039,06 грн

не платится

не платится

1983,66 грн

ІІІ группа единого налога

(без НДС)

5%

от дохода

1039,06 грн

не платится

не платится

1039,06 грн

+ 5% от дохода

ІІІ группа единого налога (из НДС)

3%

от дохода

+ 20% НДС

1039,06 грн

не платится

не платится

1039,06 грн

+ 3% от дохода

+ 20% НДС

Общая система налогообложения

не платится

1039,06 грн

18%

от чистой прибыли

(доход минус расходы)

1,5%

от чистой прибыли (доход минус расходы)

1039,06 грн

+ 18% ПДФО

+ 1,5% военный сбор

За наемного работника

не платится

1039,06 грн

(22% от оклада)

850,14 грн

(18% от оклада)

70,85 грн

(1,5% от оклада)

1960,05 грн

 

Туристический сбор

Для внутреннего туризма (до 0,5% от минимальной заработной платы) - 23,62 гривни;

Для въездного туризма (до 5% от минимальной заработной платы) - 236,15 гривен.

Налог на недвижимость (не боее 1,5% от минимальной заработной платы за 1 кв.м.) - 70,85 гривен.

 

Главное управление ГНС в Николаевской области

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