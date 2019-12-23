Размеры налогов для физлиц-предпринимателей в 2020 году

Минимальная заработная плата в месячном размере с 1 января 2020 года представляет 4723 гривни. Прожиточный минимум для работоспособного лица в расчете на месяц с 1 января 2020 года - 2102 гривни.
Размеры налогов, которые будут платить физические лица-предприниматели в 2020 году
|
Система налогообложения
|
Единый налог
|
ЕСВ
(22% от минимальной заработной платы)
|
ПДФО
(Налог на доходы физических лиц)
|
Военный сбор
|
Всего
за месяц:
|
И группа
единого налога
|
210,20 грн
(к 10% от прожиточного минимума работоспособного лица)
|
1039,06 грн
|
не платится
|
не платится
|
1249,26 грн
|
ІІ группа единого налога
|
944,60 грн
(к 20% от минимальной заработной платы)
|
1039,06 грн
|
не платится
|
не платится
|
1983,66 грн
|
ІІІ группа единого налога
(без НДС)
|
5%
от дохода
|
1039,06 грн
|
не платится
|
не платится
|
1039,06 грн
+ 5% от дохода
|
ІІІ группа единого налога (из НДС)
|
3%
от дохода
+ 20% НДС
|
1039,06 грн
|
не платится
|
не платится
|
1039,06 грн
+ 3% от дохода
+ 20% НДС
|
Общая система налогообложения
|
не платится
|
1039,06 грн
|
18%
от чистой прибыли
(доход минус расходы)
|
1,5%
от чистой прибыли (доход минус расходы)
|
1039,06 грн
+ 18% ПДФО
+ 1,5% военный сбор
|
За наемного работника
|
не платится
|
1039,06 грн
(22% от оклада)
|
850,14 грн
(18% от оклада)
|
70,85 грн
(1,5% от оклада)
|
1960,05 грн
Туристический сбор
Для внутреннего туризма (до 0,5% от минимальной заработной платы) - 23,62 гривни;
Для въездного туризма (до 5% от минимальной заработной платы) - 236,15 гривен.
Налог на недвижимость (не боее 1,5% от минимальной заработной платы за 1 кв.м.) - 70,85 гривен.
Главное управление ГНС в Николаевской области