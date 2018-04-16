Телерадиокомпания Сатурн

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Городской голова Александр Сенкевич не считает, что проблемы предприятия связаны с новым руководителем.

— Его работу мы будем отдельно обсуждать, отдельно смотреть — я встречался и с работниками предприятия. Но здесь конкретный кассовый разрыв связан с тем, что была повышена минимальная зарплата с нового года, была повышена стоимость электроэнергии, и элементарно, даже если разделять средства, которые получали, на эти оплаты, то ежемесячно только по электроэнергии возникает 1,5 млн.грн. задолженности. Даже если мы будем гасить максимальную стоимость льгот за проезд людей льготных категорий, все равно этого не хватит, — сказал городской голова Александр Сенкевич.

В этой связи городская власть рассматривает возможность повышения стоимости проезда в городском электротранспорте. Как подчеркивает мэр, это связано исключительно с экономическими показателями и расчетами.

-Предварительно оговаривается, что это будет до 3 грн., — так Александр Сенкевич ответил на вопрос, насколько будет увеличена стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Николаева. — С 2 до 3 грн.



Городской голова Николаева также предупредил, что это не последнее повышение.

-В июне-июле снова повышается стоимость электроэнергии. И это опять приведет к тому, что нужно будем корректировать тариф, — сказал Александр Сенкевич.