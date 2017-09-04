Телерадиокомпания Сатурн

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НГЗ уже многие годы реализует программу социального партнерства с городом и областью, в рамках которой удается решать насущные проблемы жителей. Не забывают металлурги и о самых маленьких горожанах, воспитанниках детских садов. К началу учебного года детишки из сада №103 получили сертификат на 400 000 грн, благодаря которому удастся приобрести и установить новое игровое оборудование на детских площадках.

«Для нас работа с детскими учреждениями, оказание им помощи является очень важным направлением, поскольку мы считаем, что дети это наше будущее. Мы надеемся, что это оборудование поможет нашим детишкам расти здоровыми и будет делать их жизнь в детском саду яркой и насыщенной разными впечатлениями», - отмечает Дмитрий Мирный.

В рамках программы «Сад мечты», участниками которой в этом году стали пять дошкольных учреждений Корабельного района, удастся полностью обновить игровые площадки для малышей.

«Мы считаем, что это важная необходимость, потому что физическое развитие наших дошкольников сейчас стоит на первом месте. Это их здоровье их активность. Поэтому мы очень благодарны глиноземному заводу за то, что он оказывает нам поддержку, и благодаря этому мы можем обновить наши площадки, обогатить их полезным оборудованием, - говорит Елена Афанасьева, заведующая детским садом № 103

Уже в ближайшее время новое игровое оборудование появится на пяти площадках детского сада, чтобы развивать и радовать детей.