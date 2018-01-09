Предварительные результаты лабораторных исследований проб питьевой воды из 7 пунктов разлива в городе Николаеве

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета сообщает, что по состоянию на утро 9 января 2018 года на территории города зарегистрировано 62 случая заболеваний вирусным гепатитом А, в том числе:
- легкой тяжести - 4 человека, из них детей - 2;
- средней тяжести - 56 человек, из них детей - 9;
- тяжелая форма - 2 человека, из них 1 ребенок.
Лабораторно подтвержден диагноз у 24 человек, в том числе у 3 детей.
Место госпитализации: Николаевская областная инфекционная больница (отделение №1, 2), Николаевская областная детская инфекционная больница (отделение №3).
По результатам предварительного эпидрасследования установлен общий фактор, который мог способствовать распространению заболевания гепатитом А среди населения Заводского и Ингульского районов Николаева, а именно: все заболевшие употребляли доочищенную воду из пунктов разлива.
С целью предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации 3 января 2018 года проведено внеочередное заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС г.Николаева, проводится разъяснительная работа о недопустимости употребления доочищенной воды из пунктов разлива, осуществляется дополнительная санитарная обработка помещений школ и детсадов. Проведено 7 бактериологических исследований на патогенную флору объектов питьевой воды с определенных пунктов разлива.
Пробы воды направлены для проведения лабораторных исследований в вирусологической и бактериологической лабораториях ГУ «Николаевской областной лабораторный центр МЗ Украины», параллельно пробы направлены для исследования в вирусологической лаборатории ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины».
По результатам лабораторных исследований, проведенных в вирусологической лаборатории ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины» методом ПЦР в 4-х пробах воды обнаружены ДНК аденовируса, в 2-х пробах - ДНК адено- и РНК ротавирусов и в 1-й пробе обнаружено РНК ротавируса.
Эпидрасследование продолжается. Дальнейшие результаты будут опубликованы дополнительно.