Предварительные результаты лабораторных исследований проб питьевой воды из 7 пунктов разлива в городе Николаеве

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- легкой тяжести - 4 человека, из них детей - 2;

- средней тяжести - 56 человек, из них детей - 9;

- тяжелая форма - 2 человека, из них 1 ребенок.

Лабораторно подтвержден диагноз у 24 человек, в том числе у 3 детей.

Место госпитализации: Николаевская областная инфекционная больница (отделение №1, 2), Николаевская областная детская инфекционная больница (отделение №3).

По результатам предварительного эпидрасследования установлен общий фактор, который мог способствовать распространению заболевания гепатитом А среди населения Заводского и Ингульского районов Николаева, а именно: все заболевшие употребляли доочищенную воду из пунктов разлива.

С целью предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации 3 января 2018 года проведено внеочередное заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС г.Николаева, проводится разъяснительная работа о недопустимости употребления доочищенной воды из пунктов разлива, осуществляется дополнительная санитарная обработка помещений школ и детсадов. Проведено 7 бактериологических исследований на патогенную флору объектов питьевой воды с определенных пунктов разлива.

Пробы воды направлены для проведения лабораторных исследований в вирусологической и бактериологической лабораториях ГУ «Николаевской областной лабораторный центр МЗ Украины», параллельно пробы направлены для исследования в вирусологической лаборатории ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины».

По результатам лабораторных исследований, проведенных в вирусологической лаборатории ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины» методом ПЦР в 4-х пробах воды обнаружены ДНК аденовируса, в 2-х пробах - ДНК адено- и РНК ротавирусов и в 1-й пробе обнаружено РНК ротавируса.

Эпидрасследование продолжается. Дальнейшие результаты будут опубликованы дополнительно.