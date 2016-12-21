Предновогодние чудеса продолжаются

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close огической реабилитации для детей Николаевского областного совета.

Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, которые проживают и получают комплекс социальных услуг в подшефном учреждении, организовали «Мастерскую подарков». Участники команды вместе с ребятами сделали замечательные подарки для защитников нашей родины и воспитанников других центров социально-психол огической реабилитации.

После изготовления подарков детьми подшефного центра с участниками команды «Всегда рядом» из «тысячи» маленьких детских ручек, которые вырезаны из бумаги, был сделан портрет самого настоящего волшебника – Святого Николая.

– В этот же день мы навели предновогодний «марафет», – рассказывает капитан команды «Всегда рядом» Светлана Дорошенко. – Мы убрали актовый зал, где в скором времени пройдут утренники. Вместе с детками мы нарядили самую долгожданную и красивую гостью приближающихся праздников – новогоднюю елку.

Еще одна команда «Моряч-ОК», представляющая СК ГП «Ольвия», также выполнила задания финальной станции Новогоднего марафона. Ребята побывали в школе-интернате №2 с увлекательной программой.

– Воспитанники интерната с удовольствием начали подготовку к Новому году, разрисовывая медовые пряники разноцветной глазурью, – говорит капитан команды «Моряч-ОК» Ольга Кателина. – Праздничный аквагримм поднял ребятам настроение и развеселил их. А затем ребята стали героями новогодних сказок. Они с радостью исполняли роли лесных животных и сказочных персонажей. Ребятам так понравился праздник, что в завершение они сделали для нас ёлку с пожеланиями. А кульминацией праздника, конечно же, стала новогодняя ёлка-пиньята, которую ребята с лёгкостью разбили.

Кроме того, все команды – участницы Новогоднего марафона приняли участие в сборе сладких подарков на базе супермаркета Таврия В, которые 19 декабря в русском драматическом театре торжественно вручили деткам из кризисных семей, сообщает организатор марафона - ЦСП РУСАЛ в Украине.