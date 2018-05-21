Телерадиокомпания Сатурн

На сайте городского совета Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

В понедельник, 21 мая, в ходе аппаратного совещания в мэрии директор департамента экономического развития городского совета Татьяна Шуличенко сообщила, что по поручению городского головы информацию относительно Порядка формирования тарифов на услуги электрического транспорта (трамвай, троллейбус) разместили на сайте Николаевского городского совета.

Кроме того, по словам Татьяны Шуличенко, указанный проект решения направлен в регуляторную службу, которая предоставит вывод, является ли такое решение регуляторным актом.

Первый заместитель городского головы Владимир Крыленко подчеркнул важность вопроса, и поручил держать его на особом контроле. При этом он указал, что членов исполкома необходимо заранее ознакомить с документом, предоставив им предварительно подробную информацию.

Проектом решения предлагается установить с 11.06.2018 тариф на перевозку пассажиров и багажа КП НГС «Николаевэлектротранс» в трамваях и троллейбусах в размере 3,00 грн.

Напомним, что в конце апреля Рабочая группа обнародовала результаты работы по стоимости проезда в общественном транспорте.

Порядок формирования тарифов на услуги городского электрического транспорта утвержден приказом Министерства инфраструктуры Украины от 25.11.2013 №940 «Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги городского электрического транспорта (трамвай, троллейбус)».

Расчет тарифов на услуги городского электрического транспорта осуществляется в соответствии с запланированным на год объема транспортной работы предприятий с использованием экономически обоснованных плановых расходов, определенных на основании отраслевых нормативов, технико-экономических расчетов, смет, ставок налогов и сборов (обязательных платежей) и прогнозируемых цен на промышленную продукцию и услуги в плановом периоде.

В расчет тарифов включаются:

- плановая прибыль, размер которой является достаточным для обеспечения перевозки пассажиров трамваями и троллейбусами;

- инвестиционная составляющая, размер которой достаточен для обеспечения обновления парка трамваев.

Планирование расходов, включаемых в полную плановую себестоимость услуг городского электрического транспорта, осуществляется с учетом расходов по операционной деятельности и финансовых затрат, связанных с пассажироперевозками.

К плановым расходам операционной деятельности включаются:

- плановая производственная себестоимость услуг городского электрического транспорта;

- административные расходы;

- расходы на сбыт услуг городского электрического транспорта;

- другие расходы по операционной деятельности.

Отдел информационного обеспечения городского совета