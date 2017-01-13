Порошенко в Николаеве открыл корпус спортивной школы по фехтованию и вручил ордера на квартиры для семей 15 участников АТО

Президент Украины Петр Порошенко12 января посетил Николаев, где открыл спортивный корпус Николаевской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию и вручил ордера на квартиры для семей 15 военнослужащих - участников АТО, которые получили инвалидность из-за ранения в боевых действиях.

Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины.

На церемонии открытия зала была воспитанница николаевской школы по фехтованию, Олимпийская чемпионка Ольга Харлан.

«Приятно, что начало 2017 года символизирует новые начинания и стремление к переменам, дарит многообещающие перспективы. Я думаю, что это лучший фехтовальный зал в Украине, возможно, не только в Украине. Я думаю, что это прочный фундамент возрождения и развития нашей фехтовальной школы. Пусть этот современный спортивный объект станет гордостью каждого гражданина города Николаева. Верю, здесь будут расти будущие звезды», - сказал Порошенко на открытии зала в школе по фехтованию.

«Для меня лично большая честь выразить искренние слова благодарности и награждении ветеранов АТО. Это обязанность государства и моя, как президента и Верховного главнокомандующего, заботиться о своих воинах, которые, рискуя жизнью, защитили и продолжают защищать мир и спокойствие», - сказал Порошенко на церемонии вручения ордеров участникам АТО.

Также глава государства поздравил семьи, которые сегодня получили ордера на квартиры, и пожелал им мира в доме и в государстве.



