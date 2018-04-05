05Апреля2018

Телерадиокомпания Сатурн

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По случаю 5-летнего юбилея Центр первичной медико-санитарной помощи №7 получил от НГЗ 100 тыс. грн. на оснащение амбулаторий
Новости Бизнес По случаю 5-летнего юбилея Центр первичной медико-санитарной помощи №7 получил от НГЗ 100 тыс. грн. на оснащение амбулаторий

По случаю 5-летнего юбилея Центр первичной медико-санитарной помощи №7 получил от НГЗ 100 тыс. грн. на оснащение амбулаторий

05 Апреля 2018
Бизнес
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2018-04-05-ngz
Вчера Центр первичной медико-санитарной помощи №7 г. Николаева отметил пятилетие со дня основания. Торжественное мероприятие состоялось в ДК «Корабельный». Кроме теплых слов поздравлений и благодарности за неоценимый труд работников центра, коллектив получил много подарков, в том числе и от работников  Николаевского глиноземного завода.

Уже не первый год металлурги оказывают материальную помощь Центру первичной медико-санитарной помощи №7. В прошлом году была начата работа по переоснащению педиатрических кабинетов в амбулаториях центра, в этом году было принято решение ее продолжить.

- Для нашего предприятия очень важно поддерживать медицину и то, что направлено на здоровье наших детей, детишек сотрудников, наших работников и в потенциале тех людей, которые придут работать к нам на завод в будущем, поэтому сегодня, в день основания центра, мы вручаем 100 тыс. грн. на продолжение работы по оснащению амбулаторий, - сказал генеральный директор НГЗ Дмитрий Мирный, поздравляя юбиляров.

Центр первичной медико-санитарной помощи №7 начал оказывать услуги жителям Корабельного района 1 апреля  2013 года. По словам главного врача Елены Власовой, в районе за пять лет уменьшилась смертность (особенно среди лиц трудоспособного возраста) и количество таких заболеваний как инфаркт, инсульт,  что говорит о хорошей диагностике и выявлении проблем на ранней стадии.  Проводится профилактическая работа, обследование населения,  и все это в комплексе сказывается на увеличении продолжительности жизни и улучшении состояния здоровья людей.

- Отсутствие в районе поликлиник только добавило сложностей, ведь всю материально-техническую базу, подбор кадров нам пришлось создавать с нуля, - комментирует главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи №7 Елена Власова. -  И вот  прошло 5 лет, и мы чувствуем себя конкурентоспособным лечебным заведением, которое оказывает первичную медицинскую помощь населению. На сегодняшний день Центр обслуживает 62 959 жителей Корабельного района, из них  12025 - это дети.

Торжественное мероприятие прошло на высоком уровне и подарило отличное настроение всем медработникам, лучшие из которых получили дипломы и почетные грамоты за свой нелегкий труд. Труд от которого зачастую зависит жизнь и здоровье  каждого из нас.

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