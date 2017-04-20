Телерадиокомпания Сатурн

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23 апреля будет обеспечена перевозка пассажиров по тарифу, предусмотренному условиями договора на перевозку пассажиров в г. Николаеве.

ПЛАН движения автобусов в г. Николаеве в «Поминальный день» - 23 апреля 2017

1. мкр. Намыв (ул.Озерная – ул.Бутомы) - кладбище (1-2 мемориал):

- перевозки осуществляет предприятие ЧП "ПиК" - маршрут № 34 (продлен до

городского кладбища);

- перевозки осуществляет предприятие ООО ПКФ "Гуриг - Сервис" - маршрут № 45;

- перевозки осуществляет предприятие МЧП "ТФТ" - маршрут № 8 (продлен до городского кладбища ИИ мемориал).

2. мкр. Намыв - сан. "Дубки":

- перевозки осуществляет предприятие МЧП "ТФТ" - маршруты № 13, № 30, № 31.

3. мкр. Намыв - кладбище в/ч

- перевозки осуществляет предприятие МЧП "ТФТ" - маршрут № 16.

3. ст. "Николаев - грузовой» - Центральный рынок - ул. Казарского;

- перевозки осуществляет предприятие ООО "Приватавтолюкс" - маршрут № 89.

4. Варваровский мост - кладбище (в/ч);

- перевозки осуществляет предприятие ЧП «МИС» - маршрут № 79.

5. мкр.Тернивка - пл. Победы;

- перевозки осуществляет предприятие ООО "Приватавтолюкс" - маршрут № 51.

6. мкр.Намив - кладбище (Корабельный район) - Николаевский судостроительный завод «Океан»;

- перевозки осуществляет предприятие ООО "Алан - Техно" – маршрут № 77.

7. Ц. Рынок - кладбище (1-2 мемориал)

- перевозки осуществляет предприятие ООО "Алан - Техно" дополнительным подвижным составом 10 единиц.

8. Ц. Рынок - мкр.Матвеевка;

- перевозки осуществляет предприятие ООО «ПиК» - маршрут № 24 (организовать работу по маршруту ул. Силикатная - кладбище Матвеевка).

9. Ц. Рынок - мкр.Б.Корениха (кладбище)

- перевозки осуществляет предприятие ООО "Алан - Техно" - маршрут № 23.

10. Ц. Рынок - Николаевский судостроительный завод «Океан»;

- перевозки осуществляет предприятие ЧП "Пик" - маршруты № 52, № 91.

- перевозки осуществляет предприятие ЧП «МИС» - маршруты № 53.

11. мкр. Северный - Балабановка (кладбище)

- перевозки осуществляет предприятие ООО «Еталонавто» - маршрут № 1.

12. ст.Николаев - пассажирский - Корабельный район,

- перевозки осуществляет предприятие ЧП "Авто - Виола плюс" - маршрут № 50.

13. мкр.Ракетное Урочище - ул.Троицкая (ООО "Велам")

- перевозки осуществляет предприятие ООО "Приватавтолюкс" - маршрут № 82.

14. Ц. Рынок - с. М. Корениха

- перевозки осуществляет предприятие ООО "Алан - Техно" - маршрут № 86.

15. мкр. Намыв - мкр.Тернивка;

- перевозки осуществляет предприятие ООО «МИТАП» - маршрут № 62.

16. «ул.Жукова - кладбище (Балабановка)

- перевозки осуществляет предприятие ЧП «МИС» - маршруты № 18.

17. мкр. Ракетное Урочище - кладбище (Корабельный район) - Николаевский судостроительный завод «Океан»;

- перевозки осуществляет предприятие ЧП "Авто - Виола плюс" - маршрут № 2.

18. ст. "Николаев - грузовой» - Корабельный район,

- перевозки осуществляет предприятие ЧП "ПиК" - маршрут № 76.

19. ул. Буденного - кладбище (1-2 мемориал)

- перевозки осуществляет предприятие ЧП "ИВА" - маршрут № 15.

20. пл.Победы - кладбище (1-2 мемориал)

- перевозки осуществляет предприятие ООО «Приватавтолюкс» 10 единиц (дополнительным подвижным составом маршрута № 51).

Управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций городского совета