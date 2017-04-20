Телерадиокомпания Сатурн

23 апреля будет обеспечена перевозка пассажиров по тарифу, предусмотренному условиями договора на перевозку пассажиров в г. Николаеве.
ПЛАН движения автобусов в г. Николаеве в «Поминальный день» - 23 апреля 2017
1. мкр. Намыв (ул.Озерная – ул.Бутомы) - кладбище (1-2 мемориал):
- перевозки осуществляет предприятие ЧП "ПиК" - маршрут № 34 (продлен до
городского кладбища);
- перевозки осуществляет предприятие ООО ПКФ "Гуриг - Сервис" - маршрут № 45;
- перевозки осуществляет предприятие МЧП "ТФТ" - маршрут № 8 (продлен до городского кладбища ИИ мемориал).
2. мкр. Намыв - сан. "Дубки":
- перевозки осуществляет предприятие МЧП "ТФТ" - маршруты № 13, № 30, № 31.
3. мкр. Намыв - кладбище в/ч
- перевозки осуществляет предприятие МЧП "ТФТ" - маршрут № 16.
3. ст. "Николаев - грузовой» - Центральный рынок - ул. Казарского;
- перевозки осуществляет предприятие ООО "Приватавтолюкс" - маршрут № 89.
4. Варваровский мост - кладбище (в/ч);
- перевозки осуществляет предприятие ЧП «МИС» - маршрут № 79.
5. мкр.Тернивка - пл. Победы;
- перевозки осуществляет предприятие ООО "Приватавтолюкс" - маршрут № 51.
6. мкр.Намив - кладбище (Корабельный район) - Николаевский судостроительный завод «Океан»;
- перевозки осуществляет предприятие ООО "Алан - Техно" – маршрут № 77.
7. Ц. Рынок - кладбище (1-2 мемориал)
- перевозки осуществляет предприятие ООО "Алан - Техно" дополнительным подвижным составом 10 единиц.
8. Ц. Рынок - мкр.Матвеевка;
- перевозки осуществляет предприятие ООО «ПиК» - маршрут № 24 (организовать работу по маршруту ул. Силикатная - кладбище Матвеевка).
9. Ц. Рынок - мкр.Б.Корениха (кладбище)
- перевозки осуществляет предприятие ООО "Алан - Техно" - маршрут № 23.
10. Ц. Рынок - Николаевский судостроительный завод «Океан»;
- перевозки осуществляет предприятие ЧП "Пик" - маршруты № 52, № 91.
- перевозки осуществляет предприятие ЧП «МИС» - маршруты № 53.
11. мкр. Северный - Балабановка (кладбище)
- перевозки осуществляет предприятие ООО «Еталонавто» - маршрут № 1.
12. ст.Николаев - пассажирский - Корабельный район,
- перевозки осуществляет предприятие ЧП "Авто - Виола плюс" - маршрут № 50.
13. мкр.Ракетное Урочище - ул.Троицкая (ООО "Велам")
- перевозки осуществляет предприятие ООО "Приватавтолюкс" - маршрут № 82.
14. Ц. Рынок - с. М. Корениха
- перевозки осуществляет предприятие ООО "Алан - Техно" - маршрут № 86.
15. мкр. Намыв - мкр.Тернивка;
- перевозки осуществляет предприятие ООО «МИТАП» - маршрут № 62.
16. «ул.Жукова - кладбище (Балабановка)
- перевозки осуществляет предприятие ЧП «МИС» - маршруты № 18.
17. мкр. Ракетное Урочище - кладбище (Корабельный район) - Николаевский судостроительный завод «Океан»;
- перевозки осуществляет предприятие ЧП "Авто - Виола плюс" - маршрут № 2.
18. ст. "Николаев - грузовой» - Корабельный район,
- перевозки осуществляет предприятие ЧП "ПиК" - маршрут № 76.
19. ул. Буденного - кладбище (1-2 мемориал)
- перевозки осуществляет предприятие ЧП "ИВА" - маршрут № 15.
20. пл.Победы - кладбище (1-2 мемориал)
- перевозки осуществляет предприятие ООО «Приватавтолюкс» 10 единиц (дополнительным подвижным составом маршрута № 51).
Управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций городского совета