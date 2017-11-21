Организаторы акции «Добрый Дед Мороз» ищут «волшебников»

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Акция проходит седьмой год подряд. За время ее проведения благодаря неравнодушным людям удалось исполнить желания более 1100 детей-инвалидов, сирот, ребят из малообеспеченных семей города Николаева.

На сайте Центра социальных программ http://csp-nikolaev.com.ua/ создана специальная вкладка «Добрый Дед Мороз» (http://csp-nikolaev.com.ua/tvoridobro2018), где аккумулируются новогодние письма детей, собранные работниками социальных служб. Желающий принять участие в акции может посмотреть краткую аннотацию о малыше, увидеть письмо Деду Морозу, написанное его рукой. Если чья-то история затронет ваше сердце, вы можете самостоятельно или совместно с коллегами купить подарок ребенку, заполнив перед этим небольшую анкету для возможности обратной связи. Каждый участник акции сможет лично вручить подарок детям 25 декабря на торжественном мероприятии в Николаевском художественном русском драматическом театре.

Подарок нужно принести организаторам акции по адресу: пр. Богоявленский, 325/1 (это делается исключительно для того, чтобы убедиться в том, что ни один ребенок, написавший письмо Деду Морозу, не останется без своего презента).

– История жизни каждого ребенка, чье письмо вы увидите на нашем сайте, – это череда трудностей и испытаний, – рассказывает директор Центра социальных программ Алена Ожема. – Сложно в нескольких строчках описать все проблемы, с которыми эти малыши сталкиваются с самого рождения. Мы не можем изменить их жизнь кардинально, но в наших с вами силах хотя бы один раз в году подарить им чудо. Мы предлагаем вам присоединиться к этой инициативе и ощутить себя в роли Деда Мороза или Снегурочки. Не оставайтесь равнодушными! Вместе с друзьями, родственниками, коллегами вы можете исполнить мечту хотя бы одного ребенка и подарить ему не просто подарок, а надежду и веру в то, что он не одинок в этом мире, что под Новый год действительно случаются чудеса. Мы надеемся, что в нашем городе немало добрых, искренних, отзывчивых людей, которые откликнутся и станут участниками этой уже традиционной Новогодней акции!

Список детей на сайте обновляется по мере исполнения их желаний.

Дополнительную информацию о семье ребенка можно получить в Центре социальных программ по телефону 63-66-96.