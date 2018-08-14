ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» предприятие предлагает должникам заключить договор реструктуризации

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После вынесения судом решения о взыскании задолженности за потребленные услуги теплоснабжения, должник обязан исполнить его в полном объеме. Законодательством Украины предусмотрено, что судебное решение обязательно для исполнения на всей территории Украины. В случае его невыполнения, предприятие обращается для принудительного взыскания долга в Государственную исполнительную службу. У государственного исполнителя, который проводит действия в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве», есть много мер по взысканию долгов в принудительном порядке. Это арест движимого и недвижимого имущества, взыскание долга по заработной плате, пенсии и тому подобное. Также, судом может быть ограничено право выезда должника за границу.

Работники предприятия совместно с представителями Государственной исполнительной службы г. Николаева регулярно совершают обход квартир должников. ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» отмечает: с целью сохранения средств и недопущения случаев, в результате которых которым должник остается без имущества, нужно заблаговременно решать вопрос о погашении задолженности за услуги теплоснабжения, а при наличии исполнительного производства - прийти в отдел Государственной исполнительной службы, выяснить размер задолженности и погасить ее.

Если абоненты не имеют возможности своевременно оплачивать услуги за теплоснабжение, наше предприятие предлагает заключить договор реструктуризации. Договор реструктуризации - это фактически изменение условий расчетов за услуги теплоснабжения, когда для должника предлагается закрыть долг в рассрочку.

Для заключения договора реструктуризации необходимо иметь при себе: паспорт, идентификационный код, оплатить 30% от суммы долга и судебные издержки.

Для заключения договора реструктуризации ждем по адресу:

- для абонентов Ингульского, Заводского, Центрального районов - Пр. Центральный, 141-Б, каб. № 11, ул. Ген. Свиридова 40/1, 4 этаж;

- для абонентов Корабельного района - в помещении ЖЭКа №20, ул. Рыбная, 1-б, каб.№8

Телефоны для справок: 46-51-30, 72-15-46

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»