12Августа2019

Телерадиокомпания Сатурн

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Объявлен конкурс «Женщина в политике - изменения в стране»
Новости Бизнес Объявлен конкурс «Женщина в политике - изменения в стране»

Объявлен конкурс «Женщина в политике - изменения в стране»

12 Августа 2019
Бизнес
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2019-08-12-pol-z
Фонд общины города Херсон «Защита» объявляет конкурс на обучение женщин, которые намерены баллотироваться в органы местного самоуправления на следующих местных выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

В течение года будущие кандидаты в очно-заочной форме получат помощь на уровне образования, открытие возможностей, менторства.

Цель проекта: вдохновить, научить и поддержать женщин идти на местные выборы, реализуя избирательное право не только избирать, но и быть избранными.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету  https://forms.gle/FNxem53x2gAma25JA до 20 сентября 2019 года.

Проект «Женщина в политике - изменения в стране» для содействия интеграции гендерного принципа в деятельность органов местного самоуправления реализуется Фондом общины города Херсон «Защита» при поддержке Программы Развития ООН в Украине.

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