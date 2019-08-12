Объявлен конкурс «Женщина в политике - изменения в стране»

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В течение года будущие кандидаты в очно-заочной форме получат помощь на уровне образования, открытие возможностей, менторства.

Цель проекта: вдохновить, научить и поддержать женщин идти на местные выборы, реализуя избирательное право не только избирать, но и быть избранными.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету https://forms.gle/FNxem53x2gAma25JA до 20 сентября 2019 года.

Проект «Женщина в политике - изменения в стране» для содействия интеграции гендерного принципа в деятельность органов местного самоуправления реализуется Фондом общины города Херсон «Защита» при поддержке Программы Развития ООН в Украине.