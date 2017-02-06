Новая мебель порадовала школьников

Еще одно значимое социальное улучшение, которое реализовано благодаря поддержке НГЗ в рамках программы партнерства с близлежащими селами, коснулось школы села Лиманы. Здесь закупили новую мебель для учащихся двух младших классов и начали реконструкцию школьного музея.Будущее нашей страны – наши дети, именно поэтому особое внимание уделяется и процессу их обучения, и условиям, в каких учится подрастающее поколение.– В 11 классах Лимановской школы учится 187 учеников, – говорит директор Лимановской ООШ Елена Олейник. – Парты, за которыми раньше сидели первоклашки, не обновлялась с момента строительства школы, а это было еще в 1981 году. И вот только сейчас, благодаря помощи НГЗ, ученики первого и второго классов, возвратившись с каникул, сели за новые школьные парты. 48 стульев и 24 парты закуплены, собраны и дождались учеников.Кроме того, в рамках сотрудничества с НГЗ проводится большая работа по обновлению школьного краеведческого музея, сообщает ЦСП компании РУСАЛ в Украине.– До сегодня музей существовал, – рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лимановской ООШ Наталья Брояк. – Он был создан Учителем нашей школы с большой буквы – Луценко Валентиной Семеновной и мы хотим его усовершенствовать, ничего не потеряв. В музее планируется создание 12 экспозиций: «Лиманы – козацкое село», «Лиманы – в годы второй мировой», «Лимановцы защищают страну сегодня», «История Лимановской школы», «Наше село сегодня» и другие. Мы очень благодарны НГЗ за понимание наших проблем и за помощь в их решении.