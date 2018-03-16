«Николаевводоканал» с 1 апреля повышает тарифы на централизованное водоснабжение и водоотводение

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Right arrow key Close ГКП «Николаевводоканал».

Постановлениями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 15.02.2018 № 165 и № 196 установлены новые тарифы на водоснабжение и водоотведение для МКП «Николаевводоканал», а именно:

Централизованное водоснабжение и водоотведение (грн./куб.м с НДС):

— централизованное водоснабжение — 8,724 грн. Процент роста — 1,12%. Рост на 0,096 грн.

— централизованное водоотведение — 6,840 грн. Процент роста — 11,76%. Рост на 0,720 грн.

Всего: 15,564 грн. Процент роста — 5,53%. Рост на 0,816 грн.

Услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) (грн./куб.м с НДС):

— услуга по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем) — 9,192 грн. Процент роста — 2,00%. Рост на 0,180 грн.

— услуга по водоотведения (с использованием внутридомовых систем) — 7,200 грн. Процент роста — 12,57%. Рост на 0,804 грн.

Всего: 16,392 грн. Процент роста — 6,39%. Рост на 0,984 грн.

Постановления НКРЕКУ от 15.02.2018 года № 195 и № 196 размещены на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг www.nerc.gov.ua, на стенде абонентского отдела и на сайте МКП «Николаевводоканал» www.vodokanal .mk.ua на сайте Николаевского горисполкома www.mkrada.gov.ua и напечатаны в номере официального печатного издания «Урядовый курьер» 15.03.2018 (№ 50).

Тарифы вступают в силу с 1 апреля 2018 года.