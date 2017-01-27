Телерадиокомпания Сатурн

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения.Соответствующее решение Нацкомиссия приняла на заседании 25 января.Тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения в 2017 году будут повышены для 54 лицензиатов.В частности, для абонентов «Николаевводоканала» тариф за водопотребление вырастет на 43,14% - с 8,67 гривен до 12,41 гривен. Тариф на централизованное водоснабжение возрастет на 49,79% - с 4,84 гривен до 7,25 гривен, тариф на водоотведение - на 34,73% с 3,83 гривен до 5,16 гривен за 1 кубометр.