Николаевские волонтеры-волшебники

В рамках третьей станции Новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!», инициированного Николаевским глиноземным заводом, команды-участницы провели замечательные утренники в подшефных учреждениях.Команда «Всегда рядом», которая состоит из госслужащих социальной сферы, устроила замечательный утренник для детей-сирот, деток, лишенных родительской опеки, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации и сейчас проживают в Николаевском центре социально-психологической реабилитации для детей Николаевского областного совета.– Дети вместе с Дедушкой Морозом и гостями водили хороводы, читали стихи и пели песни, – рассказывает капитан команды «Всегда рядом» Светлана Дорошенко. – Они поведали Дедушке Морозу о своих самых сокровенных желаниях в надежде, что те обязательно исполнятся. Кроме того вместе с ребятишками мы организовали выставку поделок, которые создавались на протяжении года.Команды промплощадки НГЗ «Молодежный совет» и «B.A.T.men», объединившись, организовали «Зимние забавы» для учеников школы №33. Дети участвовали в веселых конкурсах, ездили на «лыжах», лепили «снежки», проверяли свою ловкость, меткость и смекалку, сообщает ЦСП компании РУСАЛ в Украине.– После этого мы вместе с ребятами поставили импровизированный, но от этого не менее красочный спектакль под названием «Волк и медведь», – говорит капитан команды «Молодежный совет» Александр Клиндух. – Дети активно включились в постановку, проявив свои актерские таланты и, конечно, все участники получили в подарок сладости. Этот Новогодний марафон доставил немало радости как детям, так и нам, ведь вместе мы действительно смогли подарить чудеса и замечательное настроение всем вокруг.