Николаевские металлурги не изменили доброй традиции

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– Так обязательно происходит на протяжении вот уже нескольких лет социального партнерства. И не бывало такого, чтобы металлурги пропустили какое-то важное событие в жизни нашей громады, – отметил председатель Галициновской объединенной территориальной общины Иван Назар. – Мы рады, что сугубо деловое сотрудничество давно уже переросло в добрососедские отношения и металлурги всегда помогают нам решать многие проблемы, в том числе и касающиеся наших школ.

Генеральный директор НГЗ Дмитрий Мирный вручил школе сертификат на 100 тыс. грн. На эти деньги будет реконструирован актовый зал учебного заведения.

– И в этом году металлурги с радостью разделили праздник с педколлективом, сельскими ребятишками и их родителями. Мне очень приятно вручить вам подарочный сертификат, – сказал генеральный директор НГЗ Дмитрий Мирный. – Мы это делаем на благо детей, которых мы должны воспитывать вместе. Желаю ребятам отличных оценок и прочных знаний, которые пригодятся в жизни, учителям – благодарных учеников, а родителям – терпения.

Галициновской школе, а также школам сел Лиманы, Лупарево и Прибугское металлурги подарили ноутбуки, за что местные ребята поблагодарили их.