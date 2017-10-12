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Новости Бизнес «Николаевщина – надежный партнер»: в областном центре прошел III международный инвестиционный бизнес-форум

«Николаевщина – надежный партнер»: в областном центре прошел III международный инвестиционный бизнес-форум

12 Октября 2017
Бизнес
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2017-10-12 forum
В четверг, 12 октября, на Соборной площади в Николаеве с девизом «Николаевщина – надежный партнер» прошел III международный инвестиционный бизнес-форум. Губернатор Алексей Савченко зачитал участникам обращение  Президента, в котором,  в частности отмечается, что  данное  мероприятие является площадкой для общения и поиска новых идей, надежной платформой для реализации мощных инвестиционных программ.  Подтверждение этому – успешное внедрение проектов больших международных компаний и транснациональных корпораций в морехозяйственном комплексе, производстве пищевых продуктов и строительных материалов. От себя Алексей Савченко добавил, что сегодня все органы власти настроены на сотрудничество с бизнесом.

«Открытость власти говорит о том, что сегодня любого инвестора, который приходит территорию Николаевской области, мы встречаем с большой радостью», - отметил губернатор.

Экс-глава ОГА Вадим Мериков считает, что Николаевщина имеет большой потенциал и может стать экономической столицей юга Украины.

«Очень обидно, что имея такие плодородные земли, мы по сегодняшний день остаемся сырьевой базой для развитых стран. Развитие перерабатывающей промышленности с выходом на международные рынки готовой продукции должно стать одной из важных задач как власти, так и бизнесменов», - уверен Вадим Мериков.

Николаевщина имеет один из самых больших в Украине потенциалов, связанных с  экономикой впечатлений. Это – якорь для инвестиций, поэтому нужно найти способы его использования,  считает народный депутат Николай Княжицкий. Его коллега Тарас Креминь предложил сделать акцент на усилении интеллектуального потенциала Николаевщины.

Одной из проблем, которая сегодня очень волнует городскую власть, является трудовая миграция жителей.  Эту тему предложила к обсуждению и. о. городского головы Николаева, секретарь горсовета Татьяна Казакова.

 Дальнейшая программа Инвестфорума включала проведение обсуждений по различным темам. Таким как  "Инфраструктура", "Агропромышленный комплекс", "Возобновляемая энергетика", "Информационная безопасность".  

Карина Новикова.

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