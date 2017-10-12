«Николаевщина – надежный партнер»: в областном центре прошел III международный инвестиционный бизнес-форум

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«Открытость власти говорит о том, что сегодня любого инвестора, который приходит территорию Николаевской области, мы встречаем с большой радостью», - отметил губернатор.

Экс-глава ОГА Вадим Мериков считает, что Николаевщина имеет большой потенциал и может стать экономической столицей юга Украины.

«Очень обидно, что имея такие плодородные земли, мы по сегодняшний день остаемся сырьевой базой для развитых стран. Развитие перерабатывающей промышленности с выходом на международные рынки готовой продукции должно стать одной из важных задач как власти, так и бизнесменов», - уверен Вадим Мериков.

Николаевщина имеет один из самых больших в Украине потенциалов, связанных с экономикой впечатлений. Это – якорь для инвестиций, поэтому нужно найти способы его использования, считает народный депутат Николай Княжицкий. Его коллега Тарас Креминь предложил сделать акцент на усилении интеллектуального потенциала Николаевщины.

Одной из проблем, которая сегодня очень волнует городскую власть, является трудовая миграция жителей. Эту тему предложила к обсуждению и. о. городского головы Николаева, секретарь горсовета Татьяна Казакова.

Дальнейшая программа Инвестфорума включала проведение обсуждений по различным темам. Таким как "Инфраструктура", "Агропромышленный комплекс", "Возобновляемая энергетика", "Информационная безопасность".

Карина Новикова.