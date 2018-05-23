16Июня2018

Телерадиокомпания Сатурн

Новости одной строкой:
Николаевские спортсмены выиграли две серебряные медали на Чемпионате Украины по бадминтону
Новости Бизнес Николаевцев 8-10 июня приглашают окунуться в мир энергоэффективности

Николаевцев 8-10 июня приглашают окунуться в мир энергоэффективности

23 Мая 2018
Бизнес
  • Печать

2018-05-23-vist
8-10 июня в Николаеве состоится выставка-форум PRO эффективность 2.0.

PRO эффективность 2.0 - это выставка энергоэффективного оборудования и альтернативной энергетики, которая будет проходить в г. Николаеве на Соборной площади уже во второй раз.

«В этот раз мы увеличили формат мероприятия. В нем примут участие компании со всей Украины. Также параллельно будет проходить форумная часть, приняв участие в которой, николаевцы получат актуальную информацию об опыте других городов Украины в энергосбережении и экономии затрат », - рассказал заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук.

Выставка начнет свою работу 8 июня в 13:00.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

﻿© 2012 Телерадиокомпания Сатурн. Все права защищены.