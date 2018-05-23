Николаевцев 8-10 июня приглашают окунуться в мир энергоэффективности

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PRO эффективность 2.0 - это выставка энергоэффективного оборудования и альтернативной энергетики, которая будет проходить в г. Николаеве на Соборной площади уже во второй раз.

«В этот раз мы увеличили формат мероприятия. В нем примут участие компании со всей Украины. Также параллельно будет проходить форумная часть, приняв участие в которой, николаевцы получат актуальную информацию об опыте других городов Украины в энергосбережении и экономии затрат », - рассказал заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук.

Выставка начнет свою работу 8 июня в 13:00.