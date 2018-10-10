Николаевцам пообещали пересчитать платежки, где одновременно указаны ЖЭК и «Місто для людей»

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«Мы собирались с целью, чтоб они разобрались кто, когда и какие услуги оказывал. И выставили платежки только за тот период, когда оказывались услуги. Между «Місто для людей» и рядом ЖЕКов взаимопонимание нашлось. Поэтому, в платежах один период забит за ЖЭКом, второй период – за «Місто для людей», - рассказал заместитель городского головы Юрий Степанец.

В частности, ЖЭКам нужно заплатить за уборку, обслуживание электро- и внутридомовых сетей. За все остальное - управляющей компании. Однако, в некоторых платежках есть ошибки.

«Там действительно ошиблась управляющая компания. Если ЖЭК посчитал за две недели обслуживания, то компания выставила за месяц. Мы этим вопросом оперативно занимаемся, и они все пересчитают людям», - пообещал вице-мэр.

Юрий Степанец отметил, что договоренности между ЖКП «Пивдень» и компанией «Місто для людей» достигнуты не были, поэтому люди получили два счета.

«Граждане задают вопрос: кому платить? За этом месяц, я считаю, пусть граждане заплатят как считают нужным. Если обслуживал «Пивдень» - платят им. «Місто для людей» не будет выставлять претензий, они сделаю перерасчет. Если заплатили и туда и туда - также будет сделан перерасчет и эта сумма будет учтена в будущих платежах», - пообещал Ю.Степанец.

В то же время, как заверил в ходе брифинга директор ЖКП «Бриз» Андрей Вецало, предприятие случайно выставило счета за некоторые услуги жителям микрорайонов «Соляные» и «Северный».

«Допущены технические ошибки. Мы провели предварительные переговоры с «Місто для людей», разделили платежки. «Місто для людей» оплачиваете вашу электроэнергию и лифты. Ошибочно мы внесли эти платежи в нашу платежку. Уже все пересчитано, вы увидите в следующем месяце исправления», - заверил Андрей Вецало.

Алина Сидорова.