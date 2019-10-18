Николаевцам необходимо перезаключить договора с КП "Николаевводоканал"

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«Первый – договор на водоснабжение и водоотведения без использования внутридомовых сетей. Второй - договор на водоснабжение и водоотведения с обслуживанием внутридомовых сетей. Третий и четвертый – общая собственность, когда решает ОСМД или управляющая компания с использованием внутридомовых сетей или без», - пояснил Б.Дуденко.

Чтобы избежать очередей, на предприятии предусмотрели несколько способов перезаключения договоров. Проект документа можно либо попросить в абонентском отделе - здесь их распечатали в достаточном количестве, либо получить в электронном виде. По словам Б. Дуденко, проекты договора опубликованы на сайте и странице «Николаевводоканала» в Фейсбуке, где их можно скачать, ознакомиться, подписать и принести на водоканал. Кроме этого во время обхода квартир подписывать договора с горожанами будут контролеры КП, а в свободное от роботы время также сотрудники "Николаеводоканала".

Определиться с моделью и подписать договор абоненты должны до 1 мая 2020 года. Горожанам, которые не успеют сделать это до обозначенной даты, автоматически выберут в одну из редакций. Вероятнее всего это будет предоставление услуг водоснабжения и водоотведения без обслуживания внутридомовых сетей.

Еще одним нововведением закона «О жилищно-коммунальных услугах» станет абонентская плата, которую будут начислять отдельно от тарифа с 1 октября 2019 года, и, возможно, в платежках, которые николаевцы получат в ноябре, она уже будет прописана. На данный момент "Николаевводоканал" ее не рассчитал. По словам Бориса Дуденко, граничный размер абонплаты, определенный Кабмином не может быть выше 28 грн. на 1 прибор учета.