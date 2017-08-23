Николаев празднует День Государственного Флага Украины

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Представители областной и городской власти поздравили николаевцев с праздником, отметив важную роль сине-желтого флага в процессе самоопределения украинской нации, единении нашего народа.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич отметил, что в далеком 1991 году украинцы получили независимость, но не ценили ее.

- Сегодня на востоке страны мы боремся за независимость Украины, гибнут наши соотечественники. Наша главная задача - быть достойными тех людей, которые жертвуют своей жизнью за наше общее будущее, - считает мэр.

В течение дня в городе пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню Государственного Флага Украины и 26-й годовщины Независимости Украины.

Мероприятия по празднованию Дня Государственного Флага и 26-й годовщины Независимости Украины

23.08.2017

10:00 Торжественная церемония поднятия большого Государственного

Флага Украины

(Соборная площадь и площадь у здания облгосадминистрации,

улица Адмиральская)

08:00 Торжественное поднятие Государственного Флага Украины,

вручение паспортов, концертная программа

(Веселиновское кольцо, Одесское шоссе-улица Очаковская)

09:00 Торжественное поднятие Государственного Флага Украины над зданием

администрации Заводского района города

(Улица Пограничная, 9)

09:00 Торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины

возле здания администрации Корабельного района города «Расцветают

цветами свободы знамена желто-голубые»

(Проспект Богоявленский, 316, у остановки «Универсам»)

09:00 Торжественное поднятие Государственного Флага Украины возле

здания администрации Ингульского района города

(Площадь у административного здания, проспект Богоявленский, 1)

09:00 Акция "Поем Гимн Украины вместе"

(Детский Центр внешкольной работы Корабельного района,

проспект Корабелов, 12/1)

9:30 Возложение венков и цветов к памятнику Воину - освободителю

(Корабельный район, улица Ольшанцев, 66)

10:00 Воспитательно-патриотический час «Флаг наш золотом цветет»

(Матвеевский дом культуры, улица Матвеевская, 1)

10:30 Образовательная программа. Час общения «Красочная моя Украина»

(Библиотека - филиал №5, улица Южная, 52)

11:00 Игры патриотов "Цени родное - цени украинское! "

(Библиотека-филиал №8, проспект Корабелов, 12)

11:00 Литературно-музыкальная программа «С Украиной в сердце»

(Отделение дневного пребывания Заводского района структурного

подразделения городского территориального центра,

улица Кузнечная, 83)

12:00 Областное торжественное собрание, посвященное празднованию

Дня Государственного Флага Украины и 26-й годовщины

независимости Украины

(Николаевский украинский академический театр драмы

и музыкальной комедии, улица Дудаева, 59)

12:00 Электронная презентация литературно-музыкальной композиции

«Свою Украину любите!»

(Библиотека-филиал №18 ЦБС для взрослых, проспект Корабелов, 12)

19:00 Концертно-развлекательная программа дома культуры

Большой Коренихи «Мы дети твои, Украина!»

(Микрорайон Большая Корениха, концертная площадка у конечной

остановки маршрута №23)

24.08.2017

10:00 Возложение цветов к братской могиле воинов

(Улица Веселиновская, 7)

10:00 Возложение цветов к мемориалу воинам освободителям

и воинам - односельчанам

(Микрорайон Матвеевка, парк Славы, улица Силикатная, 174)

10:00 Легкоатлетические соревнования «Забег в вышиванках»

(Центральный городской стадион, улица Спортивная, 1/1)

11:00 Фестиваль казацкого искусства «Казацкому роду нет перевода»

16:00 Флешмоб «Украина объединяет»

17:00 Праздничная концертно-развлекательная программа

«Мы крылья твои, Украина!»

(Культурно-игровой комплекс «Детский городок «Сказка»»,

улица Декабристов, 38-а)

17:00 Культурно-развлекательная программа Матвеевского дома культуры

«Живи, Украина, в песне и в слове!»

(Микрорайон Матвеевка, агитплощадка, улица Силикатная, 267)

17:00- Большая праздничная программа «Твой день, Украина!»:

22:00 – выступление духового оркестра;

– казацкие развлечения, мастер-классы для детей и взрослых;

– юбилейная программа Ассоциации деятелей эстрадного

искусства Украины;

– концертная программа городского совета национальных

обществ;

– выступления лучших исполнителей и творческих

коллективов города;

– концерт группы «Индиго»

(Каштановый сквер, улица Соборная)

18:00Концерт духового оркестра

(Улица Набережная, у памятника М.Л. Фалееву)

18:00 Праздничная программа «Приди ко мне Украина, благослови

добром меня»

(Дом культуры Малой Коренихи, улица Клубная, 10)

18:00 Праздничная концертно-развлекательная программа

«Венок Украине сплетаем из талантов родного края»:

- праздничный концерт;

- флешмоб «Единая Украина»;

- игры и конкурсы для взрослых и детей

(Николаевский городской дворец культуры «Корабельный»,

площадка во внутреннем дворике, проспект Богоявленский, 328)

24-28.08. 2017

10:00 Открытый турнир по футболу среди юношей 2006 г.р.

(Центральный городской стадион, поле с искусственным покрытием,

улица Спортивная, 1/1)

25.08.2017

15:00 Праздничный концерт оперно-вокальной студии им. Нины Западинской

«Украину песней венчаем»

(Выставочный зал Николаевского городского дворца

культуры и искусств, улица Никольская, 54)

19:00 Праздничный концерт «Любите свою Украину!»

(КП "Николаевские парки», парк «Лески», улица Курортная, 3)

28.08.2017

17:30 Праздничный концерт «Край мой родной»

Кульбакинского дома культуры

(Концертная площадка у самолета, улица Знаменская, 8)