Николаев празднует День Государственного Флага Украины

Представители областной и городской власти поздравили николаевцев с праздником, отметив важную роль сине-желтого флага в процессе самоопределения украинской нации, единении нашего народа.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич отметил, что в далеком 1991 году украинцы получили независимость, но не ценили ее.
- Сегодня на востоке страны мы боремся за независимость Украины, гибнут наши соотечественники. Наша главная задача - быть достойными тех людей, которые жертвуют своей жизнью за наше общее будущее, - считает мэр.
В течение дня в городе пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню Государственного Флага Украины и 26-й годовщины Независимости Украины.
Мероприятия по празднованию Дня Государственного Флага и 26-й годовщины Независимости Украины
23.08.2017
10:00 Торжественная церемония поднятия большого Государственного
Флага Украины
(Соборная площадь и площадь у здания облгосадминистрации,
улица Адмиральская)
08:00 Торжественное поднятие Государственного Флага Украины,
вручение паспортов, концертная программа
(Веселиновское кольцо, Одесское шоссе-улица Очаковская)
09:00 Торжественное поднятие Государственного Флага Украины над зданием
администрации Заводского района города
(Улица Пограничная, 9)
09:00 Торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины
возле здания администрации Корабельного района города «Расцветают
цветами свободы знамена желто-голубые»
(Проспект Богоявленский, 316, у остановки «Универсам»)
09:00 Торжественное поднятие Государственного Флага Украины возле
здания администрации Ингульского района города
(Площадь у административного здания, проспект Богоявленский, 1)
09:00 Акция "Поем Гимн Украины вместе"
(Детский Центр внешкольной работы Корабельного района,
проспект Корабелов, 12/1)
9:30 Возложение венков и цветов к памятнику Воину - освободителю
(Корабельный район, улица Ольшанцев, 66)
10:00 Воспитательно-патриотический час «Флаг наш золотом цветет»
(Матвеевский дом культуры, улица Матвеевская, 1)
10:30 Образовательная программа. Час общения «Красочная моя Украина»
(Библиотека - филиал №5, улица Южная, 52)
11:00 Игры патриотов "Цени родное - цени украинское! "
(Библиотека-филиал №8, проспект Корабелов, 12)
11:00 Литературно-музыкальная программа «С Украиной в сердце»
(Отделение дневного пребывания Заводского района структурного
подразделения городского территориального центра,
улица Кузнечная, 83)
12:00 Областное торжественное собрание, посвященное празднованию
Дня Государственного Флага Украины и 26-й годовщины
независимости Украины
(Николаевский украинский академический театр драмы
и музыкальной комедии, улица Дудаева, 59)
12:00 Электронная презентация литературно-музыкальной композиции
«Свою Украину любите!»
(Библиотека-филиал №18 ЦБС для взрослых, проспект Корабелов, 12)
19:00 Концертно-развлекательная программа дома культуры
Большой Коренихи «Мы дети твои, Украина!»
(Микрорайон Большая Корениха, концертная площадка у конечной
остановки маршрута №23)
24.08.2017
10:00 Возложение цветов к братской могиле воинов
(Улица Веселиновская, 7)
10:00 Возложение цветов к мемориалу воинам освободителям
и воинам - односельчанам
(Микрорайон Матвеевка, парк Славы, улица Силикатная, 174)
10:00 Легкоатлетические соревнования «Забег в вышиванках»
(Центральный городской стадион, улица Спортивная, 1/1)
11:00 Фестиваль казацкого искусства «Казацкому роду нет перевода»
16:00 Флешмоб «Украина объединяет»
17:00 Праздничная концертно-развлекательная программа
«Мы крылья твои, Украина!»
(Культурно-игровой комплекс «Детский городок «Сказка»»,
улица Декабристов, 38-а)
17:00 Культурно-развлекательная программа Матвеевского дома культуры
«Живи, Украина, в песне и в слове!»
(Микрорайон Матвеевка, агитплощадка, улица Силикатная, 267)
17:00- Большая праздничная программа «Твой день, Украина!»:
22:00 – выступление духового оркестра;
– казацкие развлечения, мастер-классы для детей и взрослых;
– юбилейная программа Ассоциации деятелей эстрадного
искусства Украины;
– концертная программа городского совета национальных
обществ;
– выступления лучших исполнителей и творческих
коллективов города;
– концерт группы «Индиго»
(Каштановый сквер, улица Соборная)
18:00Концерт духового оркестра
(Улица Набережная, у памятника М.Л. Фалееву)
18:00 Праздничная программа «Приди ко мне Украина, благослови
добром меня»
(Дом культуры Малой Коренихи, улица Клубная, 10)
18:00 Праздничная концертно-развлекательная программа
«Венок Украине сплетаем из талантов родного края»:
- праздничный концерт;
- флешмоб «Единая Украина»;
- игры и конкурсы для взрослых и детей
(Николаевский городской дворец культуры «Корабельный»,
площадка во внутреннем дворике, проспект Богоявленский, 328)
24-28.08. 2017
10:00 Открытый турнир по футболу среди юношей 2006 г.р.
(Центральный городской стадион, поле с искусственным покрытием,
улица Спортивная, 1/1)
25.08.2017
15:00 Праздничный концерт оперно-вокальной студии им. Нины Западинской
«Украину песней венчаем»
(Выставочный зал Николаевского городского дворца
культуры и искусств, улица Никольская, 54)
19:00 Праздничный концерт «Любите свою Украину!»
(КП "Николаевские парки», парк «Лески», улица Курортная, 3)
28.08.2017
17:30 Праздничный концерт «Край мой родной»
Кульбакинского дома культуры
(Концертная площадка у самолета, улица Знаменская, 8)