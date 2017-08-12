Николаев оказался в хвосте рейтинга комфортности украинских городов

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Как отмечают сами авторы, рейтинг комфортности украинских городов — наверное, самый субъективный из всех рейтингов «Фокуса», хотя он большей частью и базируется на объективных данных, взятых из открытых источников.

Просто само понятие комфорта донельзя субъективно. Комфортность жизни в городе складывается из совокупности нескольких факторов. Первый из них — экономическое благополучие. Не менее важна удовлетворённость жителей состоянием коммунального хозяйства — водоснабжением, канализацией, тротуарами, вывозом мусора, муниципальным транспортом, детскими садами и школами и т. д. Помимо этого, нужно учесть безопасность жизни и экологическую обстановку. Наконец, более чем важна возможность и готовность горожан посещать другие страны и перенимать чужой опыт, ведь вряд ли можно назвать комфортной жизнь в окружении недалёких людей.

Главное, что показал рейтинг, — в Украине попросту нет идеального города для жизни. Даже Киев с его наилучшим результатом набрал лишь 60 баллов из 100 возможных. Второй в рейтинге Львов получил 58,7 баллов, а замыкающий тройку лидеров Луцк — 57,7 баллов. Если перевести это в пятибалльную шкалу — получаем "тройку". А средний балл принимавших участие в рейтинге Киева и областных центров страны составил 45,7. А это уже откровенно неудовлетворительная оценка. Образно говоря, среднестатистический облцентр страны, это "град обречённый", в котором можно выжить, но нельзя жить.

Итак, Николаев в рейтинге занимает 19 место из 22.

Итоговый балл: 34,5

Население: 489 тыс.

Достоинства:

зарплаты выше, чем в соседних областях

дешёвое жильё

близость к морю

Недостатки:

низкое качество муниципальных услуг

плохая экология

высокий уровень преступности

Жителей Николаева отличает негативизм по отношению к ситуации в Украине. По данным Всеукраинского муниципального опроса, 85% горожан полагают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении. 77% респондентов считают достаток более важным, чем демократию, а 72% жаждут порядка даже при условии ограничения демократических прав и свобод.

Пока в головах у горожан преобладают патерналистские настроения, качество муниципального сервиса, естественно, оставляет желать лучшего. Последний жители города оценили в 2,8 балла по пятибалльной шкале. Безопасность также не на высоте — почти 60% горожан не чувствуют себя защищёнными на улицах после наступления сумерек.

Кроме того, в Николаеве ситуация с бытовыми отходами оставляет желать лучшего. Для её решения местная власть рассматривает предложения инвесторов по строительству мусороперерабатывающего завода.

Положительная сторона жизни в Николаеве — доступность моря. До ближайшего курорта на автомобиле можно доехать за час. При этом туристический потенциал региона не ограничивается одними лишь морскими пляжами. На территории области расположен археологический заповедник "Ольвия" и природный парк "Бугский Гард". Однако развитие туризма осложняют плохие дороги.

Добавим, что в рейтинге комфортности украинских городов участвовали столица и все областные центры, за исключением оккупированных Донецка, Луганска, а также административного центра аннексированного Крыма — Симферополя. Каждый из 22 городов мог набрать максимально 100 баллов.

30 баллов город мог получить за экономическое положение. Учитывались 6 критериев (каждый мог принести по 5 баллов соответственно): средний уровень официальной зарплаты, стоимость базовой потребительской корзины, цена однокомнатной квартиры экономкласса, средняя стоимость аренды "однушки", соотношение количества вакансий к резюме (число соискателей на одно рабочее место), а также уровень инвестиционной привлекательности (рассчитан рейтинговым агентством "Евро-Рейтинг").

15 баллов города могли получить за безопасность проживания. Мы проанализировали статистику Нацполиции по уровню преступлений против жизни и против собственности за первые 5 месяцев этого года, а также оценки СБУ по угрозе терроризма в разных городах страны. За каждый из этих критериев мы давали до 5 баллов.

15 баллов город мог получить за инфраструктуру междугородного транспорта. Мы подсчитали количество авиа- и железнодорожных маршрутов из Киева и каждого из областных центров, а также число проходящих через город автомагистралей международного и местного значения. За каждый из этих пунктов мы давали до 5 баллов.

10 баллов город мог получить исходя из оценки качества муниципальных услуг самими горожанами. За основу был взят третий Всеукраинский муниципальный опрос, проведённый социологической группой "Рейтинг". В нём жители Киева и областных центров дали оценку состоянию тротуаров, дорог, придомовых территорий, количеству парковок и удобству городского транспорта, уличному освещению, качеству водоснабжения и работе канализации, вывозу мусора и др.

10 баллов — за экологию: по 5 баллов за загрязнённость воздуха и количество опасных отходов в регионе.

10 баллов — за мобильность горожан, их возможность и желание посещать другие страны. Респонденты третьего всеукраинского муниципального опроса, проведённого социологической группой "Рейтинг", отвечали, побывали ли они за последние 5 лет в какой-либо из стран ЕС и отдыхали ли на заграничных курортах. За каждый из этих пунктов мы давали до 5 баллов.

10 баллов города могли получить по результатам опроса читателей Фокуса, в котором более 1,3 тыс. человек ответили на вопрос: какой город Украины вы считаете наиболее комфортным для жизни?

Наивысший балл присваивался за лучший результат. Дальше баллы распределялись пропорционально абсолютным значениям. К примеру, Винница получила наивысшую оценку — 5 баллов за дешевизну условной потребительской корзины (831 грн). В Днепре продуктовый набор оказался на 59 грн дороже, чем в Виннице, и город набрал 4,5 балла. По этому же показателю Киев оказался самым дорогим городом и не заработал баллов.