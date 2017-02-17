НГЗ в 2016 году увеличил выпуск глинозема на 2%

По итогам 2016 года выпуск глинозема на НГЗ по сравнению с 2015-м увеличился на 2%. Предприятие выпустило 1510 тыс. тонн глинозема. В 4-м квартале 2016 года выпущено 407 тыс. тонн. Рост производства на Николаевском глиноземном заводе на 12,3% в четвертом квартале 2016 года по сравнению с третьим кварталом 2016 года связан с увеличением производственных мощностей.Основная цель Николаевского глиноземного завода – конкурентоспособность на мировом рынке, подчеркивает пресс-служба предприятия.В условиях нестабильных цен алюминия на LME и цен на энергоресурсы в 2016 году основной задачей предприятия было удержать составляющие себестоимости готовой продукции на уровне 2015 года.В структуре себестоимости готовой продукции более 30% составляют энергоресурсы. Благодаря проекту «Реализация комплекса организационных мероприятий по снижению расходов энергоресурсов в производственных подразделениях НГЗ» в рамках развития производственных систем удалось снизить на 15% удельные расходы природного газа, электроэнергии и тепла.В рамках реализации масштабного проекта «Увеличение выпуска глинозема до 1,7 млн тонн» финансирование которого в 2016 году составило 7 млн долларов, завершено строительство- 5-й очереди декомпозиции, узла классификации и агломерации пульпы декомпозиции, установки гидроклассификации разбавленной вареной пульпы. На автоклавной батарее №1 реализована новая схема работы реакционного контура, так называемая схема «два через два»Все это позволило заводу увеличить выпуск продукции в 2016 году, что оправдало те инвестиции, которые компания вложила в предприятие.На природоохранные мероприятиям, с целью снижения экологических рисков, НГЗ в 2016 году потратил 82,9 млн грн.- проведена реконструкция систем газоочистки на печах обжига известняка №№1 и №3- циклоны заменены на электрофильтры с эффективностью очистки от пыли до 99%, «ливневка» ДБМП по линии причалов №№1-5- выполнен ремонт рукавных фильтров на 4-х силосах.- продолжились работы по рекультивации шламового поля №1- выполнены работы по устройству дамб, кольцевого дренажа, внутриплощадочным сетям пылеподавления, пруда-накопителя и фундаментов для мойки колес автотранспорта на шламовом поле №2Продолжена работа по стандартизации рабочих мест. В 2016 году стандартизировано 87 рабочих мест.НГЗ успешно прошел надзорный аудит системы менеджмента качества, охраны труда, промышленной безопасности и экологического менеджмента на соответствие международным стандартам ISO 9001:2008, OHSAS18001:2007 и ISO 14001:2004.Среднемесячная заработная плата на НГЗ по сравнению с 2015 годом выросла на 11,6%.За минувший год НГЗ инвестировал в социальные проекты Николаевской области и города около 6 млн грн.Одна из основных задач на 2017 год – завершение строительства объектов в рамках проекта «1,7» и выполнение бизнес-плана.