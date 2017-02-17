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Телерадиокомпания Сатурн

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Новости Бизнес НГЗ в 2016 году увеличил выпуск глинозема на 2%

НГЗ в 2016 году увеличил выпуск глинозема на 2%

17 Февраля 2017
Бизнес
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По итогам 2016 года выпуск глинозема на НГЗ  по сравнению с 2015-м увеличился на 2%. Предприятие выпустило 1510 тыс. тонн глинозема.  В 4-м квартале 2016 года выпущено 407 тыс. тонн. Рост производства на Николаевском глиноземном заводе на 12,3% в четвертом квартале 2016 года по сравнению с третьим кварталом 2016 года связан с увеличением производственных мощностей.

Основная цель Николаевского глиноземного завода – конкурентоспособность на мировом рынке, подчеркивает пресс-служба предприятия.

В условиях нестабильных цен алюминия на LME и цен на энергоресурсы в 2016 году основной задачей предприятия было удержать составляющие себестоимости готовой продукции на уровне 2015 года.

В структуре себестоимости готовой продукции более 30%  составляют энергоресурсы. Благодаря проекту «Реализация комплекса организационных мероприятий по снижению расходов энергоресурсов в производственных подразделениях НГЗ» в рамках развития производственных систем удалось  снизить на 15% удельные расходы природного газа, электроэнергии и тепла.

В рамках реализации  масштабного проекта «Увеличение выпуска глинозема до 1,7 млн тонн» финансирование которого в 2016 году  составило 7 млн долларов, завершено строительство

- 5-й очереди декомпозиции,  узла классификации и агломерации пульпы декомпозиции,  установки гидроклассификации  разбавленной вареной пульпы. На автоклавной батарее №1 реализована новая схема работы реакционного контура, так называемая схема «два через два»

Все это позволило заводу увеличить выпуск продукции в 2016 году, что оправдало те инвестиции, которые компания вложила в предприятие.

На природоохранные мероприятиям, с целью снижения экологических рисков, НГЗ в  2016 году потратил 82,9 млн грн.

- проведена реконструкция систем газоочистки на печах обжига известняка №№1 и №3- циклоны заменены на электрофильтры с эффективностью очистки от пыли до 99%, «ливневка» ДБМП по линии причалов №№1-5

- выполнен ремонт рукавных фильтров на 4-х силосах.

- продолжились работы по рекультивации шламового поля №1

- выполнены работы по устройству дамб, кольцевого дренажа,  внутриплощадочным сетям пылеподавления,  пруда-накопителя и  фундаментов для мойки колес автотранспорта на шламовом поле №2

Продолжена работа по стандартизации рабочих мест. В 2016 году стандартизировано 87 рабочих мест.

НГЗ успешно прошел надзорный аудит системы менеджмента качества, охраны труда, промышленной безопасности и экологического менеджмента на соответствие международным стандартам ISO 9001:2008, OHSAS18001:2007 и ISO 14001:2004.

Среднемесячная заработная плата на НГЗ по сравнению с 2015 годом выросла на 11,6%.

За минувший год НГЗ инвестировал  в социальные проекты Николаевской области и города около 6 млн грн.

Одна из основных задач на 2017 год – завершение строительства объектов в рамках проекта «1,7» и выполнение бизнес-плана.

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