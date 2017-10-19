НГЗ сменил собственника

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Right arrow key Close Николаевский глиноземный завод" (НГЗ, с. Галициново, Николаевская область) и три другие украинские компании, подконтрольные Объединенной компании (ОК) "Российский алюминий" ("РусАл").

Glenсore, получив на баланс доли НГЗ, приобретет акционерный контроль над активами алюминиевой отрасли в Украине. Во владение украинскими предприятиями, ранее принадлежавшими РУСАЛу, Glencore вступит в ближайшие дни.

"Учитывая, что заявленные концентрации не приводят к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил соответствующие разрешения", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства в среду.

Согласно сообщению АМКУ, предоставлено разрешение на концентрации, в результате которых группа Glenсore войдет в капитал иностранных компаний "Гордал Холдингс А.В.В." и "Гандела Интернешнл А.В.В.", являющихся участниками ООО "Компания "Алюминий Украины" и "Гуардон Украина" (оба - Киев), которые непосредственно владеют 13,96% и 86,04% долями в НГЗ соответственно.

Помимо этого АМКУ разрешил Glenсore приобрести долю и в ООО "Охрана НГЗ" (с. Галициново, Николаевская область), в котором сейчас 99% принадлежит НГЗ.

Glencore International— швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов. Компания работает в 50 странах. В штате подразделений Glencore находится более 150 тыс. сотрудников. Выручка компании в 2016 году составила 177 млрд. долларов США, скорректированная EBITDA – 10 млдр. долларов США.

Официальный сайт компании:

http://www.glencore.com/who-we-are/about-us/our-business-at-a-glance/