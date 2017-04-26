НГЗ и Николаевский горсовет подписали меморандум о сотрудничестве

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В ходе мероприятия генеральный директор НГЗ Дмитрий Мирный рассказал присутствующим о планах сотрудничества с городской властью и надеется, что запланированные мероприятия найдут поддержку у городской власти и у всех николаевцев.

- В 2017 году НГЗ продолжает вкладывать в город социальные инвестиции. 5 млн. грн. будут инвестированы в программы и экологические проекты, планируем продолжить партнерство с зоопарком, театрами, музеями. Будут выделены средства на оснащение детской школы искусств №2, детского центра внешкольной работы Корабельного района, издание краеведческой литературы. В планах установка еще одной площадки для деток с ограниченными возможностями, Led-освещение на опасных переходах города, приобретение уличного игрового оборудования для детских садов. Продолжится грантовый конкурс, - сообщил он.

Так, Александр Сенкевич подчеркнул, что сотрудничество между городом и Николаевским глиноземным заводом продолжается не первый год и поблагодарил Дмитрия Мирного, а также сотрудников и руководство предприятия за реализацию программ социального партнерства, направленных на улучшение уровня жизни населения, развитие социального и экономического потенциала Николаева.

- Я рад, что на данный момент мы можем продолжать сотрудничество с НГЗ. Хочу поблагодарить сотрудников завода, благодаря которым могут быть выделены средства на социально-важные объекты города, и руководство, которое идет навстречу городу при осуществлении социально-важных проектов, - сказал мэр.

Также городской голова отметил, что в текущем году особое внимание будет уделяться установке LED-освещения по опасным участкам пешеходных переходов в Центральном районе, а также на улицах в Корабельном районе.

- Хочу особое внимание уделить отдельному проекту по установке LED-освещения на проспекте Центральном и в Корабельном районе, в частности. Благодаря сотрудничеству с НГЗ, городская власть сможет существенно сэкономить городской бюджет, - резюмировал А. Сенкевич.