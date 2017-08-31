Неравнодушные николаевцы собрали в школу 60 детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах

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– В течение месяца 18 волонтеров на территории супермаркета «Корабельный» работали в пункте сбора канцтоваров – раздавали листовки, рассказывали об акции, убеждали горожан принять в ней участие, – рассказывает директор благотворительного фонда ЦСП Алена Ожема. – Благодаря активистам и неравнодушным людям удалось собрать 3,5 тысячи тетрадок, более 400 ручек и карандашей, около 150 альбомов для рисования, 100 пачек цветных карандашей, 70 упаковок красок, фломастеров, пластилина и многое другое.

К акции также присоединились Николаевский глиноземный завод, где был организован сбор канцтоваров и благотворительных пожертвований, а также предприятие «Стивидорная Компания «Ольвия», представители которого помогли собрать в школу 10 детей-инвалидов.

Итогом акции стало торжественное вручение портфелей и необходимых школьных принадлежностей детям с инвалидностью, детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также детям вынужденных переселенцев из зоны АТО. Благодаря общим усилиям в этом году 60 школьников, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, были обеспеченны всем необходимым для учебы и развития.

Поздравить детей с началом учебного года, вручить им портфели, а волонтерам и партнерам акции – благодарственные письма пришли почетные гости: директор по персоналу НГЗ Тамара Демяненко, заместитель главы администрации Корабельного района Алла Луцкая.

– Многие работники нашего предприятия и жители Корабельного района приняли участие в акции «Собери портфель школьнику», – говорит директор по персоналу НГЗ Тамара Демяненко. – От имени коллектива предприятия хочу сказать спасибо всем неравнодушным заводчанам и жителям Корабельного района, присоединившимся к акции. А детям хочу пожелать, чтобы наступающий год стал ярким, запоминающимся и принес твердые знания и только отличные оценки.

Участники и организаторы мероприятия выражают огромную благодарность всем жителям города Николаева, а также руководителям и сотрудникам предприятий за поддержку:

– коллективу общественной организации «Николаев – Чистый Город», руководитель Мыскив Андрей;

– коллективу общественной организации «Цвет нации», руководитель Песчаненко Ольга;

– трудовому коллективу Торгового центра «Корабельный», директорМихов И.В.;

– Молодежному совету промплощадки НГЗ, председатель Клиндух Александр;

– трудовому коллективу НГЗ, генеральный директор Мирный Д.С.;

– трудовому коллективу предприятия «Стивидорная Компания «Ольвия», глава профсоюзной организации Леткина С.М.;

– трудовому коллективу филиала ПАО «НСТУ» «Николаевская региональная дирекция», директор исполнительный Индиков Я.В.;

– военному волонтеру Ярмоленко Александру, который предоставил 30 рубашек для школьников.