ния Кабинета Министров Украины от 19 июня 2019 года №537 «Об образовании территориальных органов Государственной налоговой службы», руководствуясь Гражданским кодексом Украины и Порядком осуществления мероприятий, связанных с образованием, реорганизацией или ликвидацией министерств, других центральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 20 октября 2011 года №1074 (с изменениями) и на выполнение требований приказа ГФС Украины от 31.07.2019 №7-рг «О реорганизации главных управлений ГФС в областях и г. Киеве» начата процедура реорганизации ГУ ГФС в Николаевской области (код в ЕГРПОУ 39394277, адрес: 54001, г. Николаев, ул. Лягина, 6) путем присоединения к ГУ ГНС в Николаевской области.
Заявления кредиторами своих требований принимаются в течение двух месяцев со дня обнародования сообщения решения относительно прекращения юридического лица ГУ ГФС в Николаевской области.
Главное управление ГФС в Николаевской области