Телерадиокомпания Сатурн

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Есть идеи по улучшению благоустройства общественного пространства или решения социально-значимых вопросов? Подавайте заполненную аппликационную форму проекта до 24 мая, 2018 года.

Проект в соответствии с формой и требований подается:

- в бумажном виде по адресу: ул. Адмиральская, 20, Николаев, 54001, с пометкой на конверте «Общественный бюджет Николаева», по почте или лично в отдел по работе с обращениями граждан департамента обеспечения деятельности исполнительных органов Николаевского городского совета в рабочие дни, с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.00;

- по электронной почте в виде сканированного оригинала документов по адресу: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript с пометкой «Общественный бюджет Николаева» с обязательным предоставлением оригиналов в бумажном виде.

Подробную информацию и форму для проекта можно найти на официальном сайте Николаевского городского совета в разделе Общественный бюджет:

https://mkrada.gov.ua/content/gromadskiy-byudzhet_2017.html

и на официальном сайте Общественного бюджета Николаева:

http: // mykolaiv-budget .e-dem.in.ua / # /.

Департамент экономического развития Николаевского горсовета.