Началась кампания декларирования доходов, полученных в 2018 году

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Во время проведения кампании декларирования доходов граждан, определенные категории физических лиц обязаны подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2018 год и определить налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц и военному сбору. Кроме того, налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах имеют право подать отдельные физические лица с целью получения налоговой скидки.

Налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах обязаны подать физические лица-налогоплательщики, если в течение 2018 года они получали:

- доходы не от налоговых агентов, - то есть, от других физических лиц, которые не зарегистрированы как самозанятые лица, не являются предпринимателями или не осуществляют независимую профессиональную деятельность;

- доходы, которые не подлежали налогообложению при выплате, но не освобождены от налогообложения;

- иностранные доходы;

- наследство, подарки от лиц, которые не являются членами первой степени родства;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Предельные сроки предоставления декларации:

- для граждан и лиц, которые проводят независимую профессиональную деятельность, - до 1 мая года, следующего за отчетным;

- для предпринимателей (кроме лиц, которые избрали упрощенную систему налогообложения) - в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного квартала или года;

- для граждан с целью использования права на налоговую скидку - до 31 декабря 2019 года (включительно).

Заполнить и подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах можно в налоговой инспекции по месту регистрации. В случае если физическое лицо снято с регистрации по одному налоговому адресу и не зарегистрировано по другому, подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах можно в контролирующий орган по предыдущему налоговому адресу.

Главное управление ГФС в Николаевской области