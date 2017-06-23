На Николаевщине аграрии приступили к уборке зерновых

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В Николаевской области уборке подлежит 763 тыс. га ранних сельскохозяйственных культур, из которых почти 732 тыс.га - зерновые.

Более половины площадей занимает пшеница - 410 тыс. га, площадь ячменя составляет 288 тыс. га, зернобобовых - 32 тыс. га и рапса 31 тыс. га.

Вся собственная техника, которая будет задействована на уборочных работах, полностью отремонтирована. Также для проведения жатвы в оптимальные агротехнологические сроки, осуществлена работа по привлечению дополнительных зерноуборочных комбайнов из других регионов Украины.

О первых обмолоченых гектарах озимого ячменя отчитались хозяйства Николаевского и Витовского районов.

Ожидается, что при благоприятных агроклиматических условиях, аграрии области массово включатся в уборку ранних зерновых культур и рапса в первой декаде июля.