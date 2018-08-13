КП «Николаевводоканал» купил жидкого хлора на 2,9 миллионов гривен

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Согласно данным ресурса, КП объявило торги на закупку жидкого хлора с ожидаемой стоимостью в 2 миллиона 960 тысяч 750 гривен.

Подрядчик, победивший в торгах, должен будет предоставить 65 тонн жидкого хлора до 31 декабря 2018 года. Объемная доля хлора должна составлять не менее 99,8%, при массовой доле воды в 0,01%.

Участие в торгах приняло два предприятия, среди которых ООО «Хлортехвод», который зарегестрировал свое предложение в 2 миллиона 958 тысяч 150 гривен, и ООО «Гипохлорсервис», который зарегистрировал предложение, равное ожидаемой стоимости закупки в 2 миллиона 960 тысяч 750 гривен.

В итоге предпочтение отдали более выгодному предложению ООО «Хлортехвод» и 10 августа заключили с компанией договор.

Согласно данным Единого реестра юридических лиц «Хлортехвод» было зарегестрированно в городе Кременчуге Полтавской области в 2013 году на имя Олег Первия.