24Августа2018

Телерадиокомпания Сатурн

Новости одной строкой:
Новости Бизнес КП «Николаевводоканал» купил жидкого хлора на 2,9 миллионов гривен

КП «Николаевводоканал» купил жидкого хлора на 2,9 миллионов гривен

13 Августа 2018
Бизнес
  • Печать

2018-08-13-hlor
Коммунальное предприятие Николаевского горсовета «Николаевводоканал» купил жидкого хлора на 2,9 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок Prozorro, сообщает сайт times.com.ua.

Согласно данным ресурса, КП объявило торги на закупку жидкого хлора с ожидаемой стоимостью в 2 миллиона 960 тысяч 750 гривен.

Подрядчик, победивший в торгах, должен будет предоставить 65 тонн жидкого хлора до 31 декабря 2018 года. Объемная доля хлора должна составлять не менее 99,8%, при массовой доле воды в 0,01%.

Участие в торгах приняло два предприятия, среди которых ООО «Хлортехвод», который зарегестрировал свое предложение в 2 миллиона 958 тысяч 150 гривен, и ООО «Гипохлорсервис», который зарегистрировал предложение, равное ожидаемой стоимости закупки в 2 миллиона 960 тысяч 750 гривен.

В итоге предпочтение отдали более выгодному предложению ООО «Хлортехвод» и 10 августа заключили с компанией договор.

Согласно данным Единого реестра юридических лиц «Хлортехвод» было зарегестрированно в городе Кременчуге Полтавской области в 2013 году на имя Олег Первия.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

﻿© 2012 Телерадиокомпания Сатурн. Все права защищены.