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Компания Glencore впервые посетила НГЗ

10 Ноября 2017
Бизнес
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2017-11-10-glenkor
Вчера, 9 ноября, на Николаевском глиноземном заводе побывали   представители нового собственника – руководители глиноземного бизнеса компании Glencore, сообщает пресс-служба НГЗ.

Они ознакомились с предприятием, производством. Была проведена встреча с руководством завода, на которой новые собственники ответили на вопросы менеджмента. Glencore подтвердил, что переходный период продлится около года. Будут выполняться все действующие контракты, а также имеющиеся договоренности с трудовым коллективом, будут сохранены рабочие места.

Напомним, что ранее  антимонопольный комитет Украины сообщил о том, что ведомство  согласовало сделку по приобретению контроля над НГЗ компанией Glencore.

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