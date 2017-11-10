Компания Glencore впервые посетила НГЗ

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Они ознакомились с предприятием, производством. Была проведена встреча с руководством завода, на которой новые собственники ответили на вопросы менеджмента. Glencore подтвердил, что переходный период продлится около года. Будут выполняться все действующие контракты, а также имеющиеся договоренности с трудовым коллективом, будут сохранены рабочие места.

Напомним, что ранее антимонопольный комитет Украины сообщил о том, что ведомство согласовало сделку по приобретению контроля над НГЗ компанией Glencore.