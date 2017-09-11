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Новости Бизнес Жильцы Николаевского зоопарка, тропические черепахи, благодаря НГЗ переехали в новый вольер

Жильцы Николаевского зоопарка, тропические черепахи, благодаря НГЗ переехали в новый вольер

11 Сентября 2017
Бизнес
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2017-09-11 NGZ-cherepahi
В новых апартаментах можно и о расширении семейства подумать. Похоже, так решили жильцы Николаевского зоопарка – тропические черепахи. Накануне животные переехали в новый вольер, построенный благодаря помощи давнего друга зверинца -  Николаевского глиноземного завода.  По словам директора зоопарка Владимира Топчего, черепахам настолько понравилось просторное жилье, что они тут же занялись продолжением рода - снесли яйца. Их поместили в инкубатор, поскольку песок в вольере не сможет дать нужную температуру, и потомство попросту не вылупится.

Новый вольер – это подарок к 116-летию зоопарка от Николаевского глиноземного завода. И если бы не помощь давнего друга, говорит  Владимир Топчий, черепахам и игуане еще долго пришлось бы ютиться в тесных клетках. Ведь стоит новый вольер порядка 100 тысяч гривен.

Разрезание красной ленточки, поздравление гостей и выступление творческих коллективов – это было только начало праздника. По случаю 116-летия Николаевского зоопарка  для его посетителей – как маленьких, так и взрослых, подготовили насыщенную и интересную программу, которая растянулась на весь субботний день.

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