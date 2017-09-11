Жильцы Николаевского зоопарка, тропические черепахи, благодаря НГЗ переехали в новый вольер

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Новый вольер – это подарок к 116-летию зоопарка от Николаевского глиноземного завода. И если бы не помощь давнего друга, говорит Владимир Топчий, черепахам и игуане еще долго пришлось бы ютиться в тесных клетках. Ведь стоит новый вольер порядка 100 тысяч гривен.

Разрезание красной ленточки, поздравление гостей и выступление творческих коллективов – это было только начало праздника. По случаю 116-летия Николаевского зоопарка для его посетителей – как маленьких, так и взрослых, подготовили насыщенную и интересную программу, которая растянулась на весь субботний день.