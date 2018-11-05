Исполком Николаевского горсовета принял решение начать 5 ноября отопительный период в жилом фонде

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

Согласно решению исполкома №1053, с 5 ноября стартует отопительный период на всех объектах жилищного фонда, других объектах, кроме населения, которое пользуется природным газом или электрической энергией для нужд отопления, согласно нормам и нормативам потребления. Подключение систем теплоснабжения будет проводиться на основании нарядов, выдаваемых исполнителями услуг.

В документе отмечается, что теплоснабжающие предприятия, начиная с 05.11.2018, должны начать пуск котельных для подачи тепла потребителям г. Николаева всех форм собственности.

Расчеты стоимости оказанных услуг, льгот и субсидий, предоставляемых определенным категориям населения, с ноября 2018 года должны выполняться, исходя из фактических дат подключения жилых домов к теплоснабжению, по данным теплогенерирующих или жилищно-эксплуатационных предприятий.

Контроль над выполнением данного решения возложен на заместителя городского головы Омельчука А.А., заместителя городского головы Степанца Ю.Б.

Отдел информационного обеспечения городского совета