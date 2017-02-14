Исполком Николаевского городского совета утвердил подомовые тарифы

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Как напомнил мэр, 16 января текущего года исполкомом уже было принято решение об утверждении общедомовых тарифов, однако у депутатского корпуса, общественных организаций, населения возникли сомнения в правильности расчетов. В связи с этим, создана депутатская рабочая группа, которая проверяла обоснованность внедрения общедомовых тарифов и соответствие процедуры действующему законодательству. Департамент жилищно-коммунального хозяйства представил доработанный проект решения, в том числе, учитывая замечания членов исполкома и депутатов, был разработан также минимальный перечень услуг по содержанию домов и придомовых территорий, сообщили в мэрии.

По словам Андрея Палько, директора департамента ЖКХ, была проведена проверка исходных данных на наличие инженерных коммуникаций, оказание услуг, вывод из тарифа услуги по вывозу ТБО. Откорректированы тарифы и в соответствии с установленной государством минимальной заработной платой, а также учтено, что с 1 марта текущего года возрастет стоимость электроэнергии.

- Наши тарифы почти не отличаются от тех, которые установлены в разных городах Украины. Так, например, в Херсоне в домах с лифтами тариф составляет в среднем 6,30 грн., 3-5-этажные домах - 3,50 грн. - 4.10 грн., 1-2-этажные - 2,09 грн. - 3 грн., - отметил Андрей Николаевич. - По городу Николаеву предлагается установить следующие тарифы: дома с лифтами - от 1,84 грн. до 4, 38 грн.; 3-5-этажные дома - 0,79 грн. до 3,34 грн .; 1-2-этажные - от 1 коп. до 3,82 грн. Это тарифы на 8 услуг, утвержденных рабочей группой. Если сравнивать с тарифами, которые были утверждены в январе текущего года, новая квартплата снижена (по домам с лифтами на 14%, 3-5-этажных домах - 26%, 1-2-этажных - 54%).

В ряде случаев, по словам директора департамента, было выявлено завышение показателей придомовой территории, обслуживаемой территории. Поэтому был определен среднегородской показатель, который превышать нельзя. Учтено, что придомовая территория, превышающая этот показатель, будет обслуживаться за счет городского бюджета.

После длительного обсуждения члены исполкома утвердили минимальный перечень услуг на содержание домов и придомовых территорий, а также подомовые тарифы. Решение вступит в силу с 1 марта 2017 года. Следует отметить, что в решении исполкома предусмотрена структура, периодичность и сроки предоставления услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий.

В минимальный перечень услуг входит: уборка придомовой территории, вывоз бытовых отходов, техническое обслуживание лифтов, обслуживание систем диспетчеризации, энергоснабжение лифтов, освещение мест общего пользования и подвалов, техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, ливневой канализации, обслуживание дымовентиляционных каналов .

Мэр Александр Сенкевич отметил, что данное решение исполкома предусматривает не повышение стоимости услуг, а введение придомовых тарифов:

- Наконец мы приходим к обсуждению перечня услуг, сроков их предоставления, приводим их к логическим. Станет ли от этого богаче городской голова? Члены исполкома? Директора ЖЭПов? Нет! Соответствующую зарплату начнут получать люди, которые убирают город. Должно произойти так, чтобы люди, которые выполняют свою работу, выполняли ее качественнее и за более достойную оплату.

Мэр объявил о том, что выносит выговор директору департамента ЖКХ Андрею Палько и заместителю директора департамента Александру Репину за недостаточно качественную подготовку проекта решения о введении общедомовых тарифов, что привело к отмене данного решения сессией городского совета. Кроме того, мэр дал протокольное поручение объявить выговоры руководителям ЖЭПов, которые предоставили неверные исходные данные для подсчета тарифов.

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