Телерадиокомпания Сатурн

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Так, в ходе заседания исполкома, перед собравшимися выступил заместитель городского головы Антон Турупалов, который предложил не поддерживать данное решение, поскольку методика расчета подтверждает расходы перевозчика, но не описывает их прибыль.

- Недавно у меня была встреча с руководителями предприятий-перевозчиков, на которой я отметил, что если у них есть реальный план расчетов, они должны его предоставить, а также неоднократно приглашал их на профильные комиссии и на заседание исполкома. Но обратной связи, на данный момент, нет. Они не могут объяснить, почему считают повышение тарифа необходимым. Таким образом, моя позиция по этому поводу такова: без широкого диалога, четкого расчета и информации со стороны перевозчиков о доходной части принимать это решение невозможно. Есть предложение поддержать только вторую часть проекта решения, которая касается стоимости проезда в отдаленные микрорайоны города, к которому спорных вопросов нет, - сказал Антон Турупалов.

При этом, вице-мэр добавил, что в случае если перевозчики будут идти на шантаж и устраивать срыв перевозок, городская власть будет разрывать договоры с ними и предлагать водителям, которые не имеют своего транспорта, переходить на коммунальное предприятие "Николаевэлектротранс".

- На данный момент на КП "Николаевэлектротранс" мы создаем все условия для того, чтобы те водители, которые хотят работать, но не имеют своего транспорта переходили работать на предприятие. Подчеркиваю, что если в городе будут случаи невыхода на маршрут, городская власть сразу будет фиксировать номер транспортного средства и разрывать договор с перевозчиками. Сегодня голосовать нужно, чтобы показать позицию города в данном вопросе, - подчеркнул Антон Турупалов.

Отметим, что согласно содержанию проекта, предлагалось повышение стоимости проезда в маршрутных такси города до 5 гривен, если длина их маршрута превышает 10 км. Для школьников цена устанавливается на уровне 3 гривны 50 копеек. При этом для жителей пригородных микрорайонов Матвеевка и Большая Корениха предлагается повысить проезд до 5 гривен 50 копеек, а в мкрн. Малая Корениха - до 6 гривен 50 копеек.