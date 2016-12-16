Им так нужна наша забота!

ю акцию инициировал Николаевский глиноземный завод. Участники команды посетили интернат №2 с увлекательными мастер-классами по изготовлению новогодних подарков.

Команда « Моряч-ОК» продолжает добрые дела и выполняет задания второй станции Новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!». Благотворительну

Молодые портовики подготовили для ребят необычные мастер-классы. Антонина Параскун научила девочек создавать замечательных птиц из обычного шпагата и ниток.

– Дети искренне радуются, увидев нас. Так как в этом учебном заведении с мастер-классами мы были не один раз, они знают, что научатся чему-то новому, – говорит участница команды «Моряч-ОК» Антонина Параскун. – Поэтому, готовясь к встрече, мы уже сами вынуждены учиться, чтобы подготовить для ребят новый интересный урок. Кроме того, в такой неформальной обстановке дети лучше узнают друг друга, больше открываются, проявляют свои таланты и способности.

Сергей Кателин и Андрей Шинкаренко научили воспитанников интерната создавать забавных Дедов Морозов и снеговиков из полимерной глины. Вместе с Ольгой Кателиной и Наталией Трембачевской ребята изготовили карнавальные маски, а с Екатериной Абламской – шуточный портрет волонтёра из различных круп.

– Мы приходим зарядить детей положительными эмоциями, а получается наоборот – они нам дарят позитивное настроение, – говорит капитан команды «Моряч-ОК» Ольга Кателина. – Мы учимся друг у друга доброте, отзывчивости. Такие встречи необходимы не только детям, а и нам, чтоб мы могли отвлечься от своих бытовых проблем и окунуться в праздничную атмосферу.

А кульминацией праздника стала дискотека и симпатичная пиньята Снеговик, после разбития которой на ребят посыпались конфеты, сообщает ЦСП компании РУСАЛ в Украине.