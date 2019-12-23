Городской совет принял бюджет Николаева-2020

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Проект городского бюджета-2020 представила директор департамента финансов Вера Святелик.

- Общий объем расходов бюджета составит 3 млрд. 974 млн. 290 тыс. 238 грн. Это на 1 млрд. меньше, чем расходы текущего года. Уменьшение объема официальных трансфертов стало результатом изменений в бюджетной политике государства, а именно: финансирование льгот, субсидий, государственных социальных пособий, начиная с 2020 года, будет осуществляться через Министерство социальной политики непосредственно департамента труда и социальной защиты населения, минуя местные бюджеты. Кроме того, в сфере здравоохранения продолжается медицинская реформа, поэтому медицинская субвенция предоставлена только на первый квартал, - сообщила Вера Святелик.

Расходы бюджета города Николаева составят 3 млрд. 947 млн. 927 тыс. 138 грн. В том числе расходы общего фонда бюджета - 3 млрд. 150 млн. 579 тыс. 038 грн. и расходы специального фонда бюджета - 797 млн. 348 100 гривен;

Отдел информационного обеспечения департамента городского головы