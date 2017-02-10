Городской совет отменил решение исполкома о введении подомовых тарифов

9 февраля депутаты горсовета отменили решение исполкома городского совета, которым устанавливались подомовые тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий.

Руководитель департамента ЖКХ Андрей Палько рассказал, что при разработке общедомовых тарифов были допущены ошибки. В этом виноваты некоторые жилищно-коммунальные предприятия, которые предоставили неверные данные, на которых основывались расчеты.

Как рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич, непосредственно расчет новых тарифов осуществляла специально созданная программа. Однако исходные данные, которые заносились в эту программу, предоставляли жилищно-эксплуатационные предприятия. На этой стадии и сыграл человеческий фактор. По словам Александра Федоровича, виновных в ошибках, приведших к утверждению некорректных подомовых тарифов, накажут.

Городской голова еще раз подчеркнул, что установление подомовых тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовой территории – необходимость, продиктованная временем и отечественным законодательством. Ведь размер платы за эти услуги практически не менялся с 2009 года. Но за это время успела измениться минимальная зарплата, тариф на электроэнергию, другие составляющие, которые влияют на квартплату. В связи с экономически необоснованным уровнем квартплаты жилищно-коммунальные предприятия находятся в плохом финансовом состоянии и не имеют возможности предоставлять горожанам качественные услуги.

В течение практически двух часов депутаты обсуждали подомовые тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовой территории. И после продолжительной дискуссии они отменили решение исполкома горсовета о введении подомовых тарифов. Департамент ЖКХ до 12 февраля должен откорректировать тарифы с учетом замечаний депутатов горсовета. И до 15 февраля исполком горсовета на своем внеочередном заседании должен принять новые подомовые тарифы.