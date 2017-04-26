Городская власть хочет, чтобы частные ветполиклиники лечили только чипированных животных

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Об этом он рассказал в комментарии журналистам в ходе сессии городского совета, которая состоялась во вторник, 25 апреля.

- Благодаря мероприятиям, которые реализуются новым руководством "Центра защиты животных", увеличилось количество чипированных и стерилизованых животных, мы можем контролировать этот процесс. Вопрос, который касается уменьшения количества бродячих животных на улице, состоит из двух факторов. Первый – нужно стерилизовать их согласно правилам и гуманному отношению к ним. Усыплять животных мы не можем. С другой стороны, нужно ужесточать отношение к людям, у которых есть нестерилизованные или нечипированные домашние животные. Люди берут животных, играются, а потом выкидывают на улицу, — сказал Александр Сенкевич.

Кроме того, мэр подчеркнул, что городской совет планирует следить за тем, чтобы частные ветеринарные поликлиники не принимали животных, хозяева которых их не чипировали или не стерилизовали.

- Мы сейчас инициируем решение, чтобы обязать все ветеринарные учреждения перед тем, как оказывать услуги по прививкам, проверять, является ли это животное чипированным или же стерилизованным, — резюмировал он.

Также, Александр Сенкевич добавил, что при перераспределении бюджета было принято решение купить новый транспорт для "Центра защиты животных" и таким образом проводить более эффективный отлов животных и стерилизацию.

Отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.