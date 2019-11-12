ГНС Николаевщины принимает заявки на формирование Единого реестра субъектов хозяйствования, которые реализуют бесхозное имущество, на 2020 год

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в Главное управлению ГНС в Николаевской области следующие документы:
- заявление о включении в Единый реестр с указанием ФИО руководителя и главного бухгалтера, юридического (фактического) адреса предприятия, количества работников, стоимости собственного капитала, наличия официальной страницы или электронного адреса в сети Интернет;
- копию учредительного документа, засвидетельствованную субъектом хозяйственной деятельности; если субъект хозяйственной деятельности на дату подачи документов находится в Едином реестре и в течение последнего года до учредительного документа не вносились изменения, копия учредительного документа не предоставляется;
- копию выдержки из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ);
- копию свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость;
- справки об отсутствии налогового долга и задолженности перед государственными целевыми фондами;
- копии лицензий (при наличии) на право осуществления отдельных видов хозяйственной деятельности;
- справку о наличии собственных складских помещений или копию договора аренды складских помещений, которые расположены на территории Николаевской области;
- справки из учреждений банков об открытых счетах в национальной валюте Украины;
- копии документов, которые подтверждают возможность проведения биржевых торгов - свидетельство о регистрации члена биржи, владельца биржевого места;
- финансовую отчетность за последний отчетный период текущего года, который предшествует дате подачи документов, - баланс, отчет о финансовых результатах.
Отсканированный пакет документов предоставлять в управление по работе с налоговым долгом ГУ ГНС в Николаевской области на электронную почту по адресу: nikolaev Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .
Заседание конкурсной комиссии состоится 16 декабря 2019 года по адресу: г. Николаев, ул. Лягина, 6.
Предельный срок подачи документов на рассмотрение комиссии - 09 декабря 2019 года.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 47-01-65.
Главное управление ГНС в Николаевской области