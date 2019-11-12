12Ноября2019

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Новости Бизнес ГНС Николаевщины принимает заявки на формирование Единого реестра субъектов хозяйствования, которые реализуют бесхозное имущество, на 2020 год

ГНС Николаевщины принимает заявки на формирование Единого реестра субъектов хозяйствования, которые реализуют бесхозное имущество, на 2020 год

12 Ноября 2019
Бизнес
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С целью формирования Единого реестра субъектов хозяйственной деятельности, которым в течение 2020 года будет дано право осуществлять реализацию бесхозяйственного имущества и имущества, которое перешло в собственность государства, и на выполнение пункта 12 Порядка учета, хранения, оценки конфискованного и другого имущества, которое переходит в собственность государства, и распоряжения им, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25.08.98 №1340, Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает об объявлении конкурса на включение в Единый реестр субъектов хозяйственной деятельности, которым в течении 2020 года будет дано право осуществлять реализацию бесхозяйственного имущества и имущества, которое перешло в собственность государства.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в Главное управлению ГНС в Николаевской области следующие документы:

  • заявление о включении в Единый реестр с указанием ФИО руководителя и главного бухгалтера, юридического (фактического) адреса предприятия, количества работников, стоимости собственного капитала, наличия официальной страницы или электронного адреса в сети Интернет;
  • копию учредительного документа, засвидетельствованную субъектом хозяйственной деятельности; если субъект хозяйственной деятельности на дату подачи документов находится в Едином реестре и в течение последнего года до учредительного документа не вносились изменения, копия учредительного документа не предоставляется;
  • копию выдержки из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ);
  • копию свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость;
  • справки об отсутствии налогового долга и задолженности перед государственными целевыми фондами;
  • копии лицензий (при наличии) на право осуществления отдельных видов хозяйственной деятельности;
  • справку о наличии собственных складских помещений или копию договора аренды складских помещений, которые расположены на территории Николаевской области;
  • справки из учреждений банков об открытых счетах в национальной валюте Украины;
  • копии документов, которые подтверждают возможность проведения биржевых торгов - свидетельство о регистрации члена биржи, владельца биржевого места;
  • финансовую отчетность за последний отчетный период текущего года, который предшествует дате подачи документов, - баланс, отчет о финансовых результатах.

Отсканированный пакет документов предоставлять в управление по работе с налоговым долгом ГУ ГНС в Николаевской области на электронную почту по адресу: nikolaev Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Заседание конкурсной комиссии состоится 16 декабря 2019 года по адресу: г. Николаев, ул. Лягина, 6.

Предельный срок подачи документов на рассмотрение комиссии - 09 декабря 2019 года.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 47-01-65.

Главное управление ГНС в Николаевской области

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